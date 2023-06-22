Конференція з відбудови України та санкції ЄС проти Росії: новини за 21 червня

Війна Росії проти України: останні новини

У Лондоні стартувала конференція щодо відбудови України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонує створювати основу для миру, що ґрунтується, зокрема, на єдності, безпеці та демократії.

Він зазначив, що на конференції щодо відбудови України, яка проходить у Лондоні, союзники мають переходити від візії до угод, а від угод до реальних проєктів.

Так, президент зазначив, що у Лондоні присутня українська делегація, яка представить конкретні речі, які країна пропонує зробити разом.

Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії

Посли Європейського союзу вчора, 21 червня, погодили 11-й пакет санкцій проти Росії.

"Сьогодні посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії", - заявило Шведське головування в Раді ЄС.

Зазначається, що пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій і окремим лістингам.

Блінкен пообіцяв Україні 1,3 млрд доларів на енергосистему та інфраструктуру

США виділять додаткові 1,3 млрд доларів на допомогу Україні у відновленні після російського вторгнення. Більшість коштів буде спрямована на відновлення енергосистеми країни та критично важливу інфраструктуру.

"Зараз я хочу сказати, що за сприяння Конгресу США ми надамо новий пакет фінансової допомоги більш ніж на 1 млрд доларів. Зокрема, ми інвестуємо близько 520 млн доларів, щоб відбудувати об'єкти критичної енергетичної інфраструктури України", - сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, ще 657 млн доларів підуть на відновлення життєво важливої інфраструктури, включаючи залізничні лінії, порти та прикордонні переходи. Ще 100 млн доларів допоможуть оцифрувати митні системи України, щоб "підвищити швидкість та скоротити корупцію".

Британія оголосила про допомогу Україні у розмірі 3 млрд доларів

Британія оголосила про надання Україні фінансової допомоги у розмірі 3 млрд доларів впродовж наступних трьох років.

"Протягом трьох років ми надамо кредитні гарантії на суму 3 мільярди доларів, ми також запускаємо новий британсько-український технологічний міст для сприяння інвестиціям і талантам, а також підтримку "зеленої" енергетики і багато іншого - все це частина величезних колективних зусиль союзників і партнерів з усього світу, в тому числі значної нової підтримки з боку ЄС, про яку також буде оголошено на цьому тижні", - заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак.

Латвія надає Україні всі свої бойові гелікоптери, - прем'єр

Латвія незабаром завершить передачу Україні всього свого флоту гелікоптерів. Останні повітряні судна вже готують до відправлення.

Прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш нагадав, що ще наприкінці 2021 року влада країни ухвалила рішення про передачу Україні переносних зенітних ракетних комплексів Stinger. Їх доставили українцям за день до початку повномасштабного вторгнення Росії.

"З того часу наш уряд витратив понад 1,3% нашого ВВП на всі види допомоги Україні, з яких понад 1% - лише на військові потреби. Отже, всі наші ракети Stinger зараз в Україні. У нас є флот гелікоптерів, всі ці гелікоптери - останні зараз перефарбовуються, щоб бути придатними до використання і виглядати добре - ми відправляємо в Україну", - наголосив глава уряду.

Український шпигун під шкірою Кремля. Портрет Буданова від журналу The Economist

Начальник української воєнної розвідки Кирило Буданов дратує керівництво Росії та буквально вліз під шкіру Кремля. З початку повномасштабної війни його вплив зріс, і деякі навіть припускають, що на нього може чекати політична кар'єра.

Щоб паралізувати досвідчених офіцерів воєнної розвідки треба багато зусиль. І атака на штаб на Рибальському острові у Києві у березні 2022 року переступила цей поріг. Військові говорять про жах, коли летіли ракети, вибивало вікна, а старі будівлі руйнувалися.

Ті, хто чекав на генерал-майора Буданова в його приймальні, впали на підлогу. За кілька хвилин відчинилися двері, і вийшов начальник воєнної розвідки.

Данілов допустив кадрові рішення на майбутньому засіданні РНБО щодо укриттів в Україні

Чергове засідання Ради нацбезпеки та оборони пройде вже цієї п'ятниці, 23 червня. Ключовою темою стануть укриття в Україні, можуть бути ухвалені кадрові рішення.

За словами секретар РНБО Олексія Данілова, після трагічної загибелі трьох людей в Києві, які не змогли потрапити в укриття, було дано завдання перевірити всі укриття на території нашої країни.

Данілов уточнив, що перевірка вже відбулася. Результати розглянуть на засіданні РНБО - доповідатимуть міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та ще один неназваний міністр, який відповідав за перевірки (йдеться про міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна).

"За результатами доповідей будуть ухвалені відповідні рішення. Я не виключаю, що можуть бути ухвалені і кадрові рішення з урахуванням чутливості питань, які розглядаються станом на сьогодні", - додав секретар РНБО.

Румунія підтримала вступ України в НАТО, - Кулеба

Румунія підтримала членство України в Північноатлантичному альянсі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у середу, 21 червня, провів першу особисту зустріч зі своєю румунською колегою Лумініцою Одобеску.

Глава МЗС України висловив вдячність румунським партнерам за підтримку вступу до НАТО.

Резніков вперше поговорив з міністром оборони Ізраїлю

Міністр оборони України Олексій Резніков вперше провів телефонну розмову зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галантом.

Резніков заявив, що міністри провели дуже продуктивну розмову.

"Ми обговорили поточну ситуацію на місці та перспективи проєкту із захисту українців від загроз з повітря. Іранські безпілотники становлять загрозу безпеці для обох наших країн. Ми розраховуємо на допомогу Ізраїлю у протидії цьому", - написав міністр оборони Ізраїлю.

Зазначимо, що розмова між міністрами оборони країн відбулася вперше. При чому Галант очолив оборонне відомство Ізраїлю 5 місяців тому.

Залишки дощів та спека. Синоптики розповіли про погоду сьогодні в Україні

Погода в Україні у четвер, 22 червня, буде нарешті нагадувати справжнє літо. Температура повітря підніметься до +30 градусів, але місцями все ж очікуються дощі з грозами.

"Дощі, місцями з грозами, пройдуть у західних областях України, ймовірні локальні у Житомирській та Вінницькій областях", - розповіла вона.

А ось на сході, півдні, більшості центральних та північних областей переважатиме суха сонячна погода.

Що стосується температури повітря, впродовж дня 22 червня максимальна температура буде +25...+30 градусів.