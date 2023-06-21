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Прикордонники допомогли артилеристам знищити російських мінометників (відео)

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Донецька область, Середа 21 червня 2023 20:05
Прикордонники допомогли артилеристам знищити російських мінометників (відео) Фото: прикордонники допомогли артилеристам знищити російських мінометників (facebook.com/easternforce)
Автор: Тетяна Степанова

Українські прикордонники допомогли артилеристам ЗСУ виявити та знищити позицію російських мінометників у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.

"Знайшли та знищили. Прикордонна аеророзвідка виявила розгортання мінометників-окупантів на Донеччині та передала координати артилеристам із ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у ДПСУ, ціль була вражена, кількість знищених загарбників уточнюється.

Успіхи ЗСУ на фронті

Нагадаємо, на початку червня українські військові посилили наступальні дії у Запорізькій області. ЗСУ вдалося звільнити вісім населених пунктів у Запорізькій та Донецькій області. Крім того, наші захисники мають успіхи на флангах на Бахмутському напрямку.

За останніми даними Генштабу, українські військові продовжують наступ у Запорізькій області та мають частковий успіх. Крім того, ЗСУ контратакують окупантів у Луганській області.

Втрати Росії у війні проти України

За даними Генштабу, Сили оборони України за останню добу ліквідували ще 540 російських окупантів, таким чином втрати армії РФ у живій силі вже склали близько 222 тисячі своїх військових. Також бійці ЗСУ знищили ще 35 дронів противника, 9 танків та 32 артсистеми.

На Таврійському напрямку українські військові за добу ліквідували майже три роти російських окупантів та вразили 68 одиниць ворожої техніки.

Окрім того, за даними Міноборони, Збройні сили України за 16 місяців повномасштабної війни знищили 120-130 танкових батальйонів російських загарбників.

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