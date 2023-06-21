ua ru
Ср, 21 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Латвія надає Україні всі свої бойові гелікоптери, - прем'єр

Новость на русском →
Лондон, Середа 21 червня 2023 15:38
Латвія надає Україні всі свої бойові гелікоптери, - прем'єр Фото: Кріш'яніс Каріньш, прем'єр-міністр Латвії (facebook.com/karinskrisjanis)
Автор: Іван Носальський

Латвія незабаром завершить передачу Україні всього свого флоту гелікоптерів. Останні повітряні судна вже готують до відправлення.

Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію конференції з відновлення України у Лондоні.

Він нагадав, що ще наприкінці 2021 року влада країни ухвалила рішення про передачу Україні переносних зенітних ракетних комплексів Stinger. Їх доставили українцям за день до початку повномасштабного вторгнення Росії.

"З того часу наш уряд витратив понад 1,3% нашого ВВП на всі види допомоги Україні, з яких понад 1% - лише на військові потреби. Отже, всі наші ракети Stinger зараз в Україні. У нас є флот гелікоптерів, всі ці гелікоптери - останні зараз перефарбовуються, щоб бути придатними до використання і виглядати добре - ми відправляємо в Україну", - наголосив глава уряду.

При цьому Каріньш зазначив, що, окрім усього вищезгаданого, його країна допомагає навчати українських солдатів та постачає безпілотники.

Допомога Україні від Латвії

Нагадаємо, Латвія є одним з найактивніших союзників України з початку повномасштабного вторгнення. Вона надає нашій країні як військову, і політичну допомогу.

Зокрема, нещодавно парламент країни закликав НАТО запросити Україну стати частиною Альянсу.

Також Латвія домовилася з Канадою про спільну програму навчання українських захисників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Латвія Допомога Україні Військова техніка Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
Буданов заперечив можливість ядерного удару РФ: ідіотів там не так багато
Буданов заперечив можливість ядерного удару РФ: ідіотів там не так багато
DAILY
Кандидат на захист. Чому Україні не було місця в НАТО і що змінила війна з Росією
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч Кандидат на захист. Чому Україні не було місця в НАТО і що змінила війна з Росією