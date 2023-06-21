Залишки дощів та спека. Синоптики розповіли про погоду завтра в Україні
Погода в Україні у четвер, 22 червня, буде нарешті нагадувати справжнє літо. Температура повітря підніметься до +30 градусів, але місцями все ж очікуються дощі з грозами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"Дощі, місцями з грозами, пройдуть у західних областях України, ймовірні локальні у Житомирській та Вінницькій областях", - розповіла вона.
А ось на сході, півдні, більшості центральних та північних областей переважатиме суха сонячна погода.
Що стосується температури повітря, впродовж дня 22 червня максимальна температура буде +25...+30 градусів.
"Трохи свіжіше на крайньому сході України, +23+26 градусів", - констатувала синоптик.
Погода в Києві
У столиці 22 червня опадів не очікується, завтра вдень буде спекотно, +28....+30 градусів.
Погода в Україні
Як повідомляли синоптики, цього тижня погода в Україні знову буде дощовою. Однак у четвер буде без опадів.
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