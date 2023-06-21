Залишки дощів та спека. Синоптики розповіли про погоду завтра в Україні

Фото: синоптики дали прогноз в Україні на 22 червня (Getty Images)

Погода в Україні у четвер, 22 червня, буде нарешті нагадувати справжнє літо. Температура повітря підніметься до +30 градусів, але місцями все ж очікуються дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Дощі, місцями з грозами, пройдуть у західних областях України, ймовірні локальні у Житомирській та Вінницькій областях", - розповіла вона. А ось на сході, півдні, більшості центральних та північних областей переважатиме суха сонячна погода. Що стосується температури повітря, впродовж дня 22 червня максимальна температура буде +25...+30 градусів. "Трохи свіжіше на крайньому сході України, +23+26 градусів", - констатувала синоптик. Погода в Києві У столиці 22 червня опадів не очікується, завтра вдень буде спекотно, +28....+30 градусів. Погода в Україні Як повідомляли синоптики, цього тижня погода в Україні знову буде дощовою. Однак у четвер буде без опадів.