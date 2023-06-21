Безпека, демократія і не лише. Зеленський назвав п'ять напрямків для створення основи для миру

Україна пропонує створювати основу для миру, що ґрунтується, зокрема, на єдності, безпеці та демократії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на конференції з відбудови України.

Він зазначив, що на конференції щодо відбудови України, яка проходить у Лондоні, союзники мають переходити від візії до угод, а від угод до реальних проєктів.

Так, президент зазначив, що у Лондоні присутня українська делегація, яка представить конкретні речі, які країна пропонує зробити разом.

Водночас Зеленський окреслив п'ять напрямків, з яких Україна почала створювати основу для миру.

"Перше - потенціал єдності. Друге - потенціал стабільності. Третє - потенціал зростання. Четверте - потенціал безпеки. І п'яте, надзвичайно важливе, - це потенціал демократії", - сказав президент.

Українська формула миру

Зазначимо, що Зеленський представив українську формулу миру для закінчення війни ще у листопаді 2022 року. Ініціатива складається з 10 пунктів та передбачає поновлення контролю України над своєю територією, повернення полонених, а також переслідування воєнних злочинців.

Окрім того, українська формула миру також передбачає гарантії радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки.

Додамо, що президент Зеленський про бажання провести мирний саміт у символічну дату - 500 днів повномасштабної війни. Данія та Швеція вже зголосилися провести захід.

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