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Під Бахмутом ЗСУ знищили дві російські гаубиці (відео)

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Україна, Середа 21 червня 2023 12:25
Під Бахмутом ЗСУ знищили дві російські гаубиці (відео) Фото: під Бахмутом ЗСУ знищили дві російські гаубиці Д-30 (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові знищили дві російські гаубиці Д-30 під Бахмутом Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

"Під Бахмутом артилерія Сил оборони знищила дві російські Д-30", - розповів він.

За словами генерала, ворог втрачає броню, артилерію та піхоту, а ЗСУ рухаються вперед.

Ситуація в Бахмуті та на Бахмутському напрямку

За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, на українські сили оборони продовжують стримувати масштабний наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Зокрема, поблизу Бахмута ситуація незмінна, щодня відбуваються по декілька бойових зіткнень, лінія стабільна.

Тут ЗСУ завдають невиправних втрат ворогу - знищили групу російських десантників біля Кліщіївки неподалік від Бахмуту, коли вони їхали на ротацію. Крім того, снайпери уражають живу силу ворога з відстані у 380 м.

Для довідки

Гаубиця Д-30, так звана "Жаба" - причіпна гаубиця калібру 122-мм, створена в Радянському Союзі в кінці 1950-х років. Була прийнята на озброєння СРСР на початку 1960-х.

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