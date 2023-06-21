У ЗСУ є успіх в Луганській області, закріплюються на зайнятих рубежах, - Маляр

В Луганській області ЗСУ провели успішні наступальні дії в районі Білогорівки, закріплюються на зайнятих рубежах. Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони Ганни Маляр.

"На напрямку Білогорівка - Шипилівка, наші війська вели наступальні дії, мали частковий успіх. Зараз закріплюються на досягнутих рубежах", - розповіла вона.

У ЗСУ є успіх в Луганській області, закріплюються на зайнятих рубежах (deepstatemap.live)

Лиманський та Бахмутський напрямок

За словами Маляр, на українські сили оборони продовжують стримувати масштабний наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках.

"Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах Ямполівка та Серебрянське лісництво Донецької області", - констатувала заступник міністра.

Вона додала, що поблизу Бахмута ситуація незмінна, щодня відбуваються по декілька бойових зіткнень, лінія стабільна.

Мелітопольський та Бердянський напрямок

Сили оборони України продовжують ведення наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

"Протягом минулої доби мали частковий успіх, закріплювались на досягнутих рубежах та вирівнювали лінію фронту", - каже представниця Міноборони.

Ситуація на сході

Маляр запевнила, що загалом на сході наші війська міцно тримають позиції, відбиваючи постійні ворожі атаки та завдаючи окупанту максимальних втрат.

"Схід залишається основним напрямком наступу противника. Мета - вийти на кордони Донецької та Луганської областей", - додала вона.

Ситуація на фронті

Про те, що на Лімано-Куп'янському напрямку йдуть особливо важкі бої, говорив спікер Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов 20 червня.

Зокрема, як розповідав спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, російські окупанти активізувалися на Лімано-Куп'янському напрямку. Але українські військові завдали ворогові значних втрат, вбивши майже 150 військових.