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Зеленський про контрнаступ ЗСУ: повільніший, ніж хотілося б

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Украина, Середа 21 червня 2023 14:20
Зеленський про контрнаступ ЗСУ: повільніший, ніж хотілося б Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський сказав, що прогрес на полі бою після двох тижнів контрнаступу ЗСУ "повільніший, ніж хотілося б".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю ВВС.

"Деякі люди вважають, що це голлівудський фільм, і чекають результатів зараз. Це не так", - сказав він, зазначивши, що "на карту поставлено життя людей".

Він зазначив, що військовий поштовх давався нелегко, оскільки 200 тисяч кв. км території України було заміновано російськими військами.

"Чого б дехто не хотів, у тому числі спроб тиску на нас, при всій повазі, ми будемо просуватися на полі бою тим шляхом, який вважаємо найкращим", - додав президент.

Контрнаступ ЗСУ

Українські сили оборони вже близько двох тижнів продовжують активну фазу контрнаступних дій. За цей час вдалося звільнити 8 населених пунктів Донецької та Запорізької областей та зайняти нові рубежі.

За даними на 21 червня, така ж ситуація відбувається і в Луганській області – ЗСУ просуваються на напрямі Білогорівка - Шипилівка та закріплюються на рубежах і там.

При цьому особливо важкі бої тривають зараз на Лиманському напрямку та на Мар'їнській ділянці, де окупанти влаштовують "шалені штурми", намагаючись захопити місто.

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