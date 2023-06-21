ua ru
Ср, 21 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Блінкен пообіцяв Україні 1,3 млрд доларів на енергосистему та інфраструктуру

Новость на русском →
Лондон, Середа 21 червня 2023 12:34
Блінкен пообіцяв Україні 1,3 млрд доларів на енергосистему та інфраструктуру Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

США виділять додаткові 1,3 млрд доларів на допомогу Україні у відновленні після російського вторгнення. Більшість коштів буде спрямована на відновлення енергосистеми країни та критично важливу інфраструктуру.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на конференції з відновлення України в Лондоні, повідомляє РБК-Україна.

"Зараз я хочу сказати, що за сприяння Конгресу США ми надамо новий пакет фінансової допомоги більш ніж на 1 млрд. доларів. Зокрема, ми інвестуємо близько 520 млн доларів, щоб відбудувати об'єкти критичної енергетичної інфраструктури України", - сказав він.

За його словами, ще 657 млн доларів підуть на відновлення життєво важливої інфраструктури, включаючи залізничні лінії, порти та прикордонні переходи. Ще 100 млн доларів допоможуть оцифрувати митні системи України, щоб "підвищити швидкість та скоротити корупцію".

Як зазначив Блінкен, відновлення - "це щось більше, ніж просто забезпечення людей тим, що їм потрібно для виживання - їжею та водою".

"Відновлення - це закладення фундаменту для процвітання України як безпечної, незалежної країни, яка повністю інтегрована з Європою, пов'язана з ринками по всьому світу", - додав він.

За його словами, США інвестують сотні мільйонів доларів для того, аби підсилити цифровий сектор України. Для того, аби допомогти побороти корупцію та також допомогти українським бізнесам, які перебувають у фінансовій кризі.

Блінкен сказав, що нова допомога доповнить більш ніж 20 млрд доларів економічної допомоги та допомоги з метою розвитку, яку Сполучені Штати надали Україні.

Згідно із заявою Держдепартаменту США, завдяки новому фінансуванню загальний обсяг фінансування США для України становитиме близько 64 млрд доларів. Гроші США додадуться до більшого пакету фінансової допомоги від Європейської комісії, яка запропонувала 50 млрд євро для фінансування поточних видатків українського уряду та нагальних пріоритетів відновлення.

Конференція у Лондоні

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні у Лондоні відбувається конференція, присвячена відновленню України. У ній беруть участь понад тисяча представників із 61 країни, включаючи чиновників, представників неурядових організацій та сотні бізнес-лідерів та підприємців.

Серед тих, хто виступає на конференції президент Єврокомісії, Урсула фон дер Ляйєн, держсекретар США, Ентоні Блінкен, президент України, Володимир Зеленський, глава уряду України, Шмигаль, а також прем'єр-міністр Великобританії, Ріші Сунак.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час Конференції з відновлення України в Лондоні оголосив про надання Україні фінансової допомоги у розмірі 3 млрд доларів протягом наступних трьох років. Крім того, Сунак оголосив про систему страхування військових ризиків з метою прискорення відновлення України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Лондон
NEWS
Буданов заперечив можливість ядерного удару РФ: ідіотів там не так багато
Буданов заперечив можливість ядерного удару РФ: ідіотів там не так багато
DAILY
Кандидат на захист. Чому Україні не було місця в НАТО і що змінила війна з Росією
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч Кандидат на захист. Чому Україні не було місця в НАТО і що змінила війна з Росією