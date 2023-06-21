Окупанти влаштовують "шалені штурми", намагаючись заволодіти Мар'їнкою

Окупанти намагаються влаштовувати численні штурми позицій українських сил, щоб заволодіти Мар'їнкою. Головною ціллю РФ залишається вихід на адміністративні кордони Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об'єднаний прес-центр Сил оборони таврійського напрямку.

Мар'їнський напрямок

Ворог продовжує штурмувати з флангів із завданням заволодіти Мар’їнкою та створити умови для захоплення Авдіївки.

"Це вкладається у загальну стратегію російських військ вийти на адміністративні кордони Донецької області", - каже речник.

Водночас сили оборони таврійського напрямку надійно обороняються та тримають оборонні редути в районі Мар’їнки та на Мар’їнському напрямку.

"Із завданням заволодіти взводними опорними пунктами першого ешелону, ворог чинив шалені вдень 11 штурмів, вночі 3, але успіху не мав", - додають у зведенні.

Бердянський та Мелітопольський напрямки

Тут тривають важкі бої буквально за кожен метр української землі.

"Вектор наших атак Новоданилівка - Роботине, Мала Токмачка - Вербове, Вільне поле - Макарівка", - розповіли військові.

Вектор атак ЗСУ на Бердянському та Мелітопольському напрямах (deepstatemap.live)

Тут, згідно з зведенням, ЗСУ мають частковий успіх та закріплюються на зайнятих рубежах, але ворог намагається не допустити подальше просування ЗСУ та зазнає збитків.

Втрати РФ на таврійському напрямку

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1 119 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали 280 окупантів, знищено та пошкоджено 68 одиниць озброєння та військової техніки.