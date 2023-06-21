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Резніков вперше поговорив з міністром оборони Ізраїлю

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Середа 21 червня 2023 18:11
Резніков вперше поговорив з міністром оборони Ізраїлю Фото: Олексій Резніков та Йоав Галант (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр оборони України Олексій Резніков вперше провів телефонну розмову зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галантом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Резнікова у Twitter.

Резніков заявив, що міністри провели дуже продуктивну розмову.

"Ми обговорили поточну ситуацію на місці та перспективи проєкту із захисту українців від загроз з повітря. Іранські безпілотники становлять загрозу безпеці для обох наших країн. Ми розраховуємо на допомогу Ізраїлю у протидії цьому", - написав міністр оборони Ізраїлю.

Зазначимо, що розмова між міністрами оборони країн відбулася вперше. При чому Галант очолив оборонне відомство Ізраїлю 5 місяців тому.

Співпраця України та Ізраїлю

Ізраїль продовжує підтримувати добрі стосунки як з Україною, так і з Росією.

Від початку повномасштабної війни Єрусалим відмовляється надавати Україні військову допомогу. Країна передає лише гуманітарну допомогу.

Проте на початку травня Ізраїль надіслав Україні радари для нової системи оповіщення про ракетну загрозу, які виробляє ізраїльська компанія RADA Electronic Industries.

Українська сторона вважає, що Єрусалиму слід змінити позицію щодо військової допомоги Україні та надати технології для боротьби з "Шахедами".

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Ізраїль Олексій Резніков
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