Комітет Ради підтримав відставку Галущенка

Зазначається, що до Верховної Ради вже надійшло подання прем’єр-міністра про звільнення міністра, а також особиста заява Галущенка про відставку.

Нагадаємо, 29 квітня 2021 року Верховна Рада призначила Германа Галущенка міністром енергетики України. Після відставки прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 16 липня 2025 року і формування нового уряду під керівництвом Юлії Свириденко, Галущенко залишив енергетичне відомство та очолив Міністерство юстиції України.

Детально про те, що відомо про Галущенка - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття злочинної організації. Слідство встановило, що до схеми були залучені високопосадовці. Зокрема, на опублікованих НАБУ плівках фігурує міністр юстиції Герман Галущенко.

За даними правоохоронців, учасники організації вимагали хабарі від контрагентів "Енергоатому" та організували офіс для відмивання незаконно отриманих коштів.

Згодом стало відомо про відсторонення Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції.