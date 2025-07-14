Хто може очолити Мін'юст і замінити Стефанішину в Кабміні: нові деталі щодо кадрів

Уже цього тижня відбудеться масштабне перезавантаження Кабміну. Зокрема, Ольга Стефанішина може залишити посади віце-прем'єра з європейської та євроатлантичної інтеграції та міністра юстиції.

Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.

За інформацією співрозмовника видання, плануються такі кадрові рішення:

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Нагадаємо, раніше ще одне джерело РБК-Україна повідомляло, що міністерство оборони очолить Денис Шмигаль.

При цьому, за словами співрозмовника видання, Ольгу Стефанишину можуть звільнити з посади віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Поки що президент України Володимир Зеленський підтвердив тільки плани призначити першу віцепрем'єрку Юлію Свириденко прем'єр-міністеркою, а голову Кабміну Дениса Шмигаля - міністром оборони.

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