Галущенко написав заяву про звільнення
Герман Галущенко йде у відставку з посади міністра юстиції на тлі скандалу в енергетичній сфері.
Про це заявила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис в Telegram.
Судячи з повідомлення прем'єрки, Галущенко написав заяву про відставку.
"Міністри (енергетики Світлана Гринчук і юстиції Герман Галущенко, - ред.) подали свої заяви (про звільнення, - ред.) у визначений законом спосіб", - зазначила вона.
Операція "Мідас"
Раніше детективи НАБУ спільно з прокурорами САП викрили організовану групу, яка діяла у сфері енергетики та вибудувала незаконну систему отримання прибутків.
Слідство з'ясувало, що учасники схеми змушували партнерів "Енергоатому" сплачувати неофіційні внески, щоб залишатися у переліку постачальників і уникати затримок із виплатами.
У НАБУ уточнили, що незаконно отримані кошти відмивали через столичний офіс, який належить родині колишнього народного депутата Андрія Деркача.
Як повідомили джерела РБК-Україна, координував ці процеси бізнесмен Тимур Міндіч - колишній партнер президента України Володимира Зеленського. Серед осіб, пов’язаних із діяльністю організації, слідство також згадує міністра юстиції Германа Галущенка та кількох високопосадовців.
11 листопада наглядова рада компанії провела позачергове засідання у зв’язку з корупційним скандалом в енергетичному секторі. За його підсумками прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що уряд вирішив достроково припинити повноваження чинного складу наглядової ради НАЕК "Енергоатом".
12 листопада стало відомо, що Галущенка тимчасово усунули від виконання обов’язків. Президент підкреслив, що в рамках очищення галузі уряд має розглянути питання їхньої відставки.
Детальніше про викриту схему та її учасників - у матеріалі РБК-Україна.