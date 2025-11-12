ua en ru
Головна » Новини » Політика

Галущенко написав заяву про звільнення

Середа 12 листопада 2025 17:36
Галущенко написав заяву про звільнення Фото: Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Герман Галущенко йде у відставку з посади міністра юстиції на тлі скандалу в енергетичній сфері.

Про це заявила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис в Telegram.

Судячи з повідомлення прем'єрки, Галущенко написав заяву про відставку.

"Міністри (енергетики Світлана Гринчук і юстиції Герман Галущенко, - ред.) подали свої заяви (про звільнення, - ред.) у визначений законом спосіб", - зазначила вона.

Операція "Мідас"

Раніше детективи НАБУ спільно з прокурорами САП викрили організовану групу, яка діяла у сфері енергетики та вибудувала незаконну систему отримання прибутків.

Слідство з'ясувало, що учасники схеми змушували партнерів "Енергоатому" сплачувати неофіційні внески, щоб залишатися у переліку постачальників і уникати затримок із виплатами.

У НАБУ уточнили, що незаконно отримані кошти відмивали через столичний офіс, який належить родині колишнього народного депутата Андрія Деркача.

Як повідомили джерела РБК-Україна, координував ці процеси бізнесмен Тимур Міндіч - колишній партнер президента України Володимира Зеленського. Серед осіб, пов’язаних із діяльністю організації, слідство також згадує міністра юстиції Германа Галущенка та кількох високопосадовців.

11 листопада наглядова рада компанії провела позачергове засідання у зв’язку з корупційним скандалом в енергетичному секторі. За його підсумками прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що уряд вирішив достроково припинити повноваження чинного складу наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

12 листопада стало відомо, що Галущенка тимчасово усунули від виконання обов’язків. Президент підкреслив, що в рамках очищення галузі уряд має розглянути питання їхньої відставки.

Детальніше про викриту схему та її учасників - у матеріалі РБК-Україна.

