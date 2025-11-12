Галущенко написав заяву про звільнення

Судячи з повідомлення прем'єрки, Галущенко написав заяву про відставку.

"Міністри (енергетики Світлана Гринчук і юстиції Герман Галущенко, - ред.) подали свої заяви (про звільнення, - ред.) у визначений законом спосіб", - зазначила вона.

Раніше детективи НАБУ спільно з прокурорами САП викрили організовану групу, яка діяла у сфері енергетики та вибудувала незаконну систему отримання прибутків.

Слідство з'ясувало, що учасники схеми змушували партнерів "Енергоатому" сплачувати неофіційні внески, щоб залишатися у переліку постачальників і уникати затримок із виплатами.

У НАБУ уточнили, що незаконно отримані кошти відмивали через столичний офіс, який належить родині колишнього народного депутата Андрія Деркача.

Як повідомили джерела РБК-Україна, координував ці процеси бізнесмен Тимур Міндіч - колишній партнер президента України Володимира Зеленського. Серед осіб, пов’язаних із діяльністю організації, слідство також згадує міністра юстиції Германа Галущенка та кількох високопосадовців.

11 листопада наглядова рада компанії провела позачергове засідання у зв’язку з корупційним скандалом в енергетичному секторі. За його підсумками прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що уряд вирішив достроково припинити повноваження чинного складу наглядової ради НАЕК "Енергоатом".