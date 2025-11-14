Зеленський вивів зі складу РНБО Гринчук і Галущенка

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі РНБО. Глава держави вивів з нього міністра енергетики Світлану Гринчук і міністра юстиції Германа Галущенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента №845/2025.

Указ глави держави набрав чинності з дня його опублікування.

" На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 19 липня 2025 року № 501/2025 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України" вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Г.Галущенка та С.Гринчук ", - постановив Зеленський.

Документ передбачає зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України.

Нагадаємо, Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді, які торкнуться двох міністерств - енергетики та юстиції. Він наголосив, що рішення ухвалять після проведення аудиту державних компаній та оцінки результатів їхньої діяльності.

Корупційний скандал в енергетиці

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в державній компанії "Енергоатом". Йдеться про відмивання коштів та незаконне збагачення, організоване українськими чиновниками.

У НАБУ уточнили, що незаконно отримані кошти відмивали через офіс у центрі Києва, який належить родині ексдепутата Андрія Деркача.

Як повідомили джерела РБК-Україна, до корупційної схеми причетні бізнесмен Тимур Міндіч, колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов, міністр екології Світлана Грінчук і міністр юстиції Герман Галущенко.

На тлі цього скандалу Галущенко подав у відставку з посади міністра юстиції. Також заяву про звільнення подала міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Виконувати обов'язки міністра енергетики після звільнення Гринчук буде заступник міністра Микола Колісник.

Детальніше про розслідування НАБУ - в матеріалі РБК-Україна.