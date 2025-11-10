Хто такий Герман Галущенко та чому НАБУ прийшло до нього з обшуками
Уранці 10 листопада стало відомо про обшуки у міністра юстиції та ексміністра енергетики Германа Галущенка. Слідчі дії проводить Національне антикорупційне бюро України.
РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає, хто такий Герман Галущенко.
Біографія
Герман Галущенко народився 1 травня 1973 року у Львові. Закінчив юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.
Свій професійний шлях Галущенко розпочав у системі прокуратури, згодом працював у Міністерстві закордонних справ та Міністерстві юстиції.
Деякий час викладав у Київському університеті імені Тараса Шевченка. У сфері енергетики відомий тим, що у 2013-2014 роках обіймав посаду виконавчого директора з правового забезпечення державної компанії "Енергоатом", а з 2020 року став її віцепрезидентом.
29 квітня 2021 року Верховна Рада призначила Германа Галущенка міністром енергетики України.
У липні 2025 року він очолив Міністерство юстиції України. На цій посаді відповідає за продовження правової реформи, адаптацію українського законодавства до європейських норм і зміцнення інституційної спроможності судової системи.
Скандали та розслідування
Навколо Германа Галущенка, колишнього міністра енергетики й нинішнього міністра юстиції України, неодноразово виникали скандали та розслідування, пов’язані з діяльністю у сфері енергетики.
У листопаді 2025 року детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки у Германа Галущенка та в приміщеннях "Енергоатому".
Ще один скандал розгорівся після затримання у серпні 2024 року заступника міністра енергетики, Олександра Гейла, на хабарі у розмірі близько пів мільйона доларів.
Крім того, Галущенка критикували за лобіювання окремих рішень у сфері атомної енергетики, зокрема за добудову енергоблоків Хмельницької АЕС. Деякі депутати звинувачували його у просуванні проєктів із використанням сумнівних іноземних компонентів. Після цього у Верховній Раді навіть з’явилася ініціатива про його відставку.
У 2025 році навколо Міністерства енергетики виник новий скандал - із проведенням конкурсу на будівництво газопоршневої генерації. Журналісти-розслідувачі повідомляли про непрозорість відбору учасників.
Попри всі звинувачення, жодне з розслідувань наразі не завершене обвинувальними вироками. Сам Герман Галущенко публічно заперечує свою причетність до будь-яких корупційних схем.
Обшуки у Галущенка та Міндіча
Нагадаємо, детективи НАБУ прийшли з обшуками до бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тімура Міндіча. Одночасно обшуки проходять у міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше очолював Міненерго.
За інформацією джерел РБК-Україна, обшуки у Міндіча та Галущенка проводяться в рамках однієї справи, яка стосується корупції у енергетичній сфері.
Ті самі джерела також підтверджують, що бізнесмен Міндіч виїхав за кордон.