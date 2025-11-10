Хто такий Герман Галущенко та чому НАБУ прийшло до нього з обшуками

Уранці 10 листопада стало відомо про обшуки у міністра юстиції та ексміністра енергетики Германа Галущенка. Слідчі дії проводить Національне антикорупційне бюро України.

РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає, хто такий Герман Галущенко.

Біографія

Герман Галущенко народився 1 травня 1973 року у Львові. Закінчив юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.

Свій професійний шлях Галущенко розпочав у системі прокуратури, згодом працював у Міністерстві закордонних справ та Міністерстві юстиції.

Деякий час викладав у Київському університеті імені Тараса Шевченка. У сфері енергетики відомий тим, що у 2013-2014 роках обіймав посаду виконавчого директора з правового забезпечення державної компанії "Енергоатом", а з 2020 року став її віцепрезидентом.

29 квітня 2021 року Верховна Рада призначила Германа Галущенка міністром енергетики України.

У липні 2025 року він очолив Міністерство юстиції України. На цій посаді відповідає за продовження правової реформи, адаптацію українського законодавства до європейських норм і зміцнення інституційної спроможності судової системи.

Скандали та розслідування

Навколо Германа Галущенка, колишнього міністра енергетики й нинішнього міністра юстиції України, неодноразово виникали скандали та розслідування, пов’язані з діяльністю у сфері енергетики.

У листопаді 2025 року детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки у Германа Галущенка та в приміщеннях "Енергоатому".

Ще один скандал розгорівся після затримання у серпні 2024 року заступника міністра енергетики, Олександра Гейла, на хабарі у розмірі близько пів мільйона доларів.

Крім того, Галущенка критикували за лобіювання окремих рішень у сфері атомної енергетики, зокрема за добудову енергоблоків Хмельницької АЕС. Деякі депутати звинувачували його у просуванні проєктів із використанням сумнівних іноземних компонентів. Після цього у Верховній Раді навіть з’явилася ініціатива про його відставку.

У 2025 році навколо Міністерства енергетики виник новий скандал - із проведенням конкурсу на будівництво газопоршневої генерації. Журналісти-розслідувачі повідомляли про непрозорість відбору учасників.

Попри всі звинувачення, жодне з розслідувань наразі не завершене обвинувальними вироками. Сам Герман Галущенко публічно заперечує свою причетність до будь-яких корупційних схем.

