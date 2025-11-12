Галущенка відсторонено від посади міністра юстиції
Уряд відсторонив Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції.
Як повідомляє РБК-Україна, про це прем'єр-міністр Юлія Свириденко написала у Telegram.
За її словами, відповідне рішення ухвалили під час позачергового засідання Кабінету міністрів, яке відбулося сьогодні вранці.
Свириденко повідомила, що виконання обов’язків міністра поклали на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак.
"Сьогодні провели позачергове засідання Уряду. Ухвалили рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції. Обов’язки міністра тимчасово виконуватиме Людмила Сугак", - заявила прем’єр.
Що відомо про Галущенка
Герман Галущенко має тривалий досвід роботи в державному секторі. Він працював у прокуратурі та Міністерстві закордонних справ України, обіймав посади заступника керівника департаменту в Секретаріаті (Адміністрації) президента та керував департаментом судової роботи в Міністерстві юстиції.
У 2013-2014 роках Галущенко виконував обов’язки виконавчого директора з правового забезпечення НАЕК "Енергоатом", а з травня 2020-го до квітня 2021 року займав посаду віцепрезидента компанії.
Поряд із державною службою він викладає міжнародне приватне право в Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка, де працює доцентом відповідної кафедри.
29 квітня 2021 року Верховна Рада призначила Германа Галущенка міністром енергетики України. Після відставки прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 16 липня 2025 року і формування нового уряду під керівництвом Юлії Свириденко, Галущенко залишив енергетичне відомство та очолив Міністерство юстиції України.
Що передувало
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура раніше повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в НАЕК "Енергоатом".
За даними слідства, підприємство фактично перебувало під контролем організованої злочинної групи, учасники якої вимагали від підрядників «відкати» у розмірі 10–15% від суми контрактів.
У НАБУ зазначили, що отримані незаконні кошти легалізували через офіс у центрі Києва. Правоохоронці встановили, що це приміщення належить родині колишнього народного депутата Андрія Деркача.
На тлі розслідування президент Володимир Зеленський підкреслив, що очищення "Енергоатому" від корупції є одним із ключових завдань держави. Вчора стало відомо, що наглядова рада компанії ініціювала проведення спеціального засідання у зв’язку з корупційним скандалом в енергетичній сфері.
А згодом Свириденко повідомила, що Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом". За деякий час до того Тимофій Милованов заявив, про складання повноважень члена Наглядової ради "Енергоатому".
