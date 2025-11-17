Комитет Рады поддержал отставку Галущенко

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики принял решение вынести вопрос отставки министра юстиции Германа Галущенко на рассмотрение парламента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.
Отмечается, что в Верховную Раду уже поступило представление премьер-министра об увольнении министра, а также личное заявление Галущенко об отставке.
Напомним, 29 апреля 2021 года Верховная Рада назначила Германа Галущенко министром энергетики Украины. После отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля 16 июля 2025 года и формирования нового правительства под руководством Юлии Свириденко, Галущенко оставил энергетическое ведомство и возглавил Министерство юстиции Украины.
Подробно о том, что известно о Галущенко - читайте в материале РБК-Украина.
Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении преступной организации. Следствие установило, что к схеме были привлечены высокопоставленные чиновники. В частности, на опубликованных НАБУ пленках фигурирует министр юстиции Герман Галущенко.
По данным правоохранителей, участники организации требовали взятки от контрагентов "Энергоатома" и организовали офис для отмывания незаконно полученных средств.
Впоследствии стало известно об отстранении Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.
Сам же Галущенко заявил, не держится за должность министра.
"И не буду держаться. Считаю, что отстранение на время расследования - это цивилизованный и правильный сценарий. Буду защищать себя в юридической плоскости и доказывать свою позицию", - подчеркнул министр.
Более того, он подал в отставку с должности министра юстиции. Также заявление об увольнении подала министр энергетики Светлана Гринчук. Обоих чиновников президент уже исключил из состава СНБО.