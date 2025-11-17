Комитет Рады поддержал отставку Галущенко

Отмечается, что в Верховную Раду уже поступило представление премьер-министра об увольнении министра, а также личное заявление Галущенко об отставке.

Напомним, 29 апреля 2021 года Верховная Рада назначила Германа Галущенко министром энергетики Украины. После отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля 16 июля 2025 года и формирования нового правительства под руководством Юлии Свириденко, Галущенко оставил энергетическое ведомство и возглавил Министерство юстиции Украины.

Подробно о том, что известно о Галущенко - читайте в материале РБК-Украина.

Что предшествовало

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении преступной организации. Следствие установило, что к схеме были привлечены высокопоставленные чиновники. В частности, на опубликованных НАБУ пленках фигурирует министр юстиции Герман Галущенко.

По данным правоохранителей, участники организации требовали взятки от контрагентов "Энергоатома" и организовали офис для отмывания незаконно полученных средств.

Впоследствии стало известно об отстранении Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.