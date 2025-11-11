"Буде шумно". Як Міндіч пов'язаний з "Енергоатомом" і яка роль Галущенка і Чернишова

У НАБУ заявили, що викрили злочинну схему "відкатів" в Енергоатомі. Хто причетний до справи і що про це говорять у політичних колах, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

В Україні розгорівся новий корупційний скандал - цього разу в енергосфері. У ньому замішані міністри, чиновники "Енергоатому" та екс-бізнес-партнер президента Володимира Зеленського.

10 листопада детективи НАБУ провели масштабні обшуки в "Енергоатомі" і викрили цілу злочинну схему. Протягом двох днів детективи опублікували записи, в яких фігуранти слідства обговорюють деталі своєї корупційної схеми.

Операція "Мідас"

10 листопада, з самого ранку детективи НАБУ провели обшуки в офісах ДП "НАЕК "Енергоатом", а також у міністра юстиції Германа Галущенка. Паралельно з цим обшуки відбулися у бізнесмена і співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча. Пізніше в НАБУ повідомили, що почали розслідування корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектора. До обіду Бюро опублікувало першу частину аудіозаписів, у якій більш детально розказано про саму схему і свою операцію, яку назвали "Мідас".

Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов розповів, що для розкриття схеми детективи провели близько 70 обшуків, для яких залучили весь особовий склад Бюро. За версією слідства, фігуранти організували схему "відкатів" з усіх компаній, які виконують замовлення "Енергоатому".

На записах, фрагменти яких показали в першій частині, фігурували якісь Тенор і Рокет. Пізніше джерела РБК-Україна підтвердили, що йдеться про виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова (Тенор) і колишнього радника міністра енергетики, експомічника депутата-колаборанта Андрія Деркача і колишнього заступника Фонду держмайна Ігоря Миронюка.

Обидва - Рокет і Тенор - узяли під контроль закупівлі "Енергоатому" і виконання контрактів. Саме Тенор організував схему отримання "відкатів" від контрагентів - компанія, яка виконала замовлення "Енергоатому" і отримала від нього гроші, зобов'язана була 10-15% цієї суми віддати фігурантам.

Саме Рокет і Тенор були відповідальні за збір "коштів" з контрагентів "Енергоатому". У них був вплив на посадовців і саме Міністерство енергетики, тож вони могли розставляти своїх людей на посади, блокувати платежі та встановлювати контроль над іншими підприємствами в енергосекторі. Принаймні, здійснювати такі спроби, стверджує слідство.

"Фактично було створено систему, коли стратегічним підприємством із доходом понад 200 млрд грн керували не топменеджери, наглядова рада або держава, як власник, а сторонні люди, які, не маючи жодних повноважень, узяли на себе роль тіньового керівника - так званого наглядача", - каже Абакумов.

В "Енергоатомі" ще до всіх цих подій були встановлені свої правила - компаніям, які надали послуги, платили за них протягом півроку. При цьому компанія отримувала статус постачальника послуг тільки після проведення експертної оцінки.

З початком війни "Енергоатом" включили до списку стратегічно важливих підприємств, які можуть не виплачувати заборгованості перед компаніями-постачальниками. За версією слідства, фігуранти в такий спосіб придумали як шантажувати контрагентів.

Якщо ті відмовлялися платити "відкат", фігуранти погрожували не виплачувати їм гроші за роботу, а також позбавити їх статусу постачальника. Ця схема називалася "шлагбаум". На фрагменті запису Рокет (якого ідентифікують як Миронюка) розповідає, як треба погрожувати одній із компаній.

Рокет: Просто скажи йому, дивись - буде п*здець усій лінійці компаній. Ви просто закінчите там же, де і всі інші - у чорному списку. Будете ходити і розповідати: "Ми скоро повернемося". Ми вам винесемо всі техумови, скасуємо сертифікати, бл*ть. Ви обнулитеся просто і все. Усіх ваших співробітників заберуть в армію.

У Тенора були також широкі повноваження щодо зупинення виплат за діючими контрактами і новими контрактами. На плівках є момент, коли він розповідає про свою розмову з головою Енергоатому. Той цікавиться в нього, коли будуть виплати за контрактом, а Тенор каже, що спочатку має провести зустріч.

Також на плівках Тенор і Рокет обговорюють, як втягнути в схему співробітників Енергоатому.

Рокет: Увага, питання. Ми можемо його взяти в історію, щоб він не ображався, але в нього є зворотний бік. По-перше, якщо ти починаєш годувати ведмедя, ведмідь буде завжди голодний і він буде щодня до тебе приходити. А друге, ну, скажімо так, це зближення, воно загрожує в частині...

Тенор: Давайте не будемо самі лізти.

Записи зафіксували, як Тенор і Рокет розраховуються між собою. На аудіо навіть чути розпакування паперового пакета. Також вони обговорюють, що сума "відкатів" може підвищуватися через зміну керівництва Міненерго та "Енергоатом".

Абакумов також зазначає, що тільки одна компанія, яка у 2024 році надала послуги і поставила товарів "Енергоатому" на 12 млн, у 2025 році отримала контрактів на 435 млн грн.

Крім цього, Тенор і Рокет обговорюють питання про те, чи варто будувати захисні споруди над енергооб'єктами. Основне питання стосувалося того, чи є від цього вигода.

Тенор: Ми більше захисні споруди будувати не будемо?

Рокет: Я б почекав. Але блять, якщо чесно, шкода грошей, марна трата.

Також на записах обговорювали проєкт на 4 млрд для захисту трансформаторних підстанцій АТ-2 і АТ-330. За минулий контракт 3 млрд вони отримали тільки 90 - чого саме, не уточнюється, але голоси у співрозмовників звучать явно незадоволено. У зв'язку з тим, що в середньому відкат у них був 10-15%, вони пропонують потягнути з контрактом ще місяць. При цьому, розмова відбувається у вересні, коли росіяни вже активно обстрілюють енергооб'єкти.

Тенор: Я буквально не можу зрозуміти, реально, якщо чесно, це стільки грошей знову закопати, чи треба воно? Ну напевно треба закінчити. При цьому, вони знову ж таки віддають 0,10, але охочих за 0,15 освоїти ці гроші достатньо, можемо сказати одеситу, або Ростику.

Увечері після публікації аудіо на записи відреагував президент Володимир Зеленський у своєму щовечірньому зверненні.

"Будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні, невідворотність покарання потрібна, "Енергоатом" забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії - це пріоритет. Кожен, хто будував схеми, має отримати чітку процесуальну відповідь, вироки мають бути і чиновники мають працювати разом із НАБУ", - заявив Зеленський.

Тимура Міндіча, якого підозрюють у керівництві всією корупційною схемою, пов'язують із Зеленським і називають його близьким другом. Міндіч стояв біля витоків створення студії "Квартал 95", є бізнес-партнером Сергія Шефіра (колишній перший помічник Зеленського, - ред.) і самого президента.

Він не мав посади в Офісі президента, але, за словами численних співрозмовників РБК-Україна, був вхожий у близькі кола і мав свій вплив. А за версією слідчих НАБУ, цей вплив дозволяв йому створити цілу злочинну схему з "відкатів" в енергосфері. І, ймовірно, його голос з'явився в записах, які НАБУ опублікувало вже наступного дня.

Карлсон і Шугармен

На другому відео, яке в НАБУ опублікували 11 листопада, з'являються нові дійові особи - Шугармен, Карлсон і Решик. Джерела РБК-Україна підтвердили, що йдеться про бізнесмена Олександра Цукермана (Шугармен) і Тимура Міндіча (Карлсон). "Решика" ідентифікують як бухгалтера бек-офісу, яким завідує Цукерман. Також він був відповідальним за легалізацію тих самих "відкатів". А їх, своєю чергою, готівкою приносили у квартиру на Грушевського.

Тимур Міндіч (фото з відкритих джерел)

Там же в цій квартирі Міндіч спілкувався з чиновниками різних рівнів, зокрема, для вирішення своїх власних бізнес-інтересів. На перших же кадрах розшифровки плівки також з'являється нове обличчя - міністр енергетики, очевидно, йдеться про Германа Галущенка.

На записах вони обговорюють відкати, які Шугармен приносить у квартиру до Карлсона. Фігурують цифри "350", "500", "600". Крім цього, Цукерман і Міндіч радіють з того, як їм вдалося уникнути якоїсь небезпечної схеми, і з того, як важливо зберігати конспіративність і дотримуватися заходів безпеки. На цьому моменті Міндіч каже, що не хоче отримувати підозру.

Карлсон: Буде шумно. Не хочеться підозру отримати.

Шугармен: Я хочу, бл*ть, подивитися на цього експерта, який це розшифрує. Я ж сам це все перевіряю.

Після чого обидва фігуранти міркують про те, що буде, якщо у них у компанії з'явиться "щур".

Шугармен: Вони ж не дурні, розумієш?

Карлсон: Тут я не розумію...

Шугармен: Ні, реально, почекай, реально тільки якщо хтось допоможе. Тут навіть ти не допоможеш, розумієш?

Карлсон: П*дарас бл*ть тупий! Якщо він розкриється у справі - нам п*здець буде!

Потім на записі з'являється жінка, яка розповідає про те, що їй потрібні гроші на оплату будівництва, включно з "утепленням фасаду" і "басейном". На наступному фрагменті йдеться вже про будинок у Швейцарії, який будує Карлсон і йому потрібно його оплатити.

Шугармен: ... в курсі, троячку треба заплатити. (... - це керівник злочинної організації) купує будинок. У Швейцарії троячку треба заплатити.

Після цього фігуранти разом із бухгалтером обговорюють, як відправити до Швейцарії 3 мільйони, мільйон до Ізраїлю і ще 3 мільйони до Швейцарії. Трохи згодом бухгалтер звітує, що вже відправив "одиничку" (1 мільйон) Карлсону.

За годину після оприлюднення "плівок" у САП повідомили, що затримали п'ятьох осіб, а про підозру повідомили сімом - Міндічу (вочевидь заочно через його відсутність у країні), Миронюку, Басову та ще чотирьом працівникам "бек-офісу" з легалізації грошей. І Миронюк, і Басов опинилися в СІЗО.

Че Гевара

У четвертій частині свого розслідування в НАБУ розповідають про те, що гроші з "відкатів" також йшли до колишнього віце-прем'єр-міністра, якого фігуранти справи називають Че Гевара. Джерела РБК-Україна повідомили, що йдеться про Олексія Чернишова. На нього в НАБУ вже завели справу щодо отримання неправомірної вигоди. А в цій справі він, за версією слідства, відвідував так звану "пральню", де "відмивали" гроші від контрагентів. Там йому давали відсоток від "відкатів".

Олексій Чернишов (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Голова підрозділу детективів НАБУ Абакумов повідомив, що Чернишов загалом отримав від фігурантів розслідування 1,2 млн доларів і майже 100 тисяч євро.

Шугармен: Ми по ідеї повинні дати (Че Геварі - ред) 300 тисяч. Я просто не хочу давати красиві. Хочу якщо з'являться некрасиві.

Потім на записах з'являється і сам Че Гевара:

Шугармен: Дивись, тут така ситуація. 300 тисяч доларів. 200, 300 тисяч доларів, 200 доларами і 96500 євро, що становить 100 тисяч. Ну, все що було, ніби розуміючи ситуацію, тепер тут.

Че Гевара: Угу.

Гроші Чернишов забирав за стандартною схемою, але в одному із задокументованих епізодів за ними прийшла його дружина. Її листування з Цукерманом показали наприкінці відео.

Після публікації детективи НАБУ повідомили, що оголосили Чернишову про підозру.

Політичні наслідки

Політичні наслідки скандалу, на думку різних співрозмовників РБК-Україна, оцінювати поки рано. Усе залежить від того, які подальші процесуальні кроки зроблять НАБУ і САП. А головне - що звучить і хто згадується на ще не оприлюднених аудіозаписах (яких, за словами Бюро, набралося понад тисячу годин). Але в тому, що нові "серії" - навіть у прямому сенсі слова, на Youtube-каналі НАБУ - незабаром з'являться, ніхто не сумнівається.

Європейські партнери України поки що утримуються від публічних коментарів на тему, але, за інформацією видання, уважно спостерігають за ситуацією і теж чекають розвитку подій.

У Євросоюзі ніхто не забув про літній скандал навколо незалежності НАБУ і САП, європейські дипломати постійно нагадують про це в неофіційних розмовах. Тепер по іміджу української влади завдано ще одного удару, тяжкість якого незрозуміла.

За словами співрозмовника в команді влади, наслідки для рейтингу і рівня довіри до Зеленського, безумовно, будуть.

"Але це не Гладковський (мається на увазі гучний корупційний скандал останніх місяців каденції Петра Порошенка, - ред.), але не тому, що ця історія слабкіша або менш грошова, - а тому, що нема виборів, і поки що не передбачається. Тому це обурення ні до чого "прикрутити", - міркує співрозмовник.

Щодо того, чому було оприлюднено ці записи, і чому саме зараз, ходить кілька версій різного ступеня конспірологічності: від спроб адміністрації Трампа в такий спосіб послабити Зеленського і зробити його більш "поступливим" до удару на випередження від НАБУ-САП, напередодні очікуваної нової атаки на антикорупційні органи.

Крім змісту різних аудіо- та відеозаписів, політичні наслідки скандалу залежать і від суто юридичних кроків, які зроблять НАБУ і САП, зокрема - чи вручать підозри у справі. Головна інтрига поки що - чи отримає її нинішній міністр юстиції Герман Галущенко.

Раніше прем'єр-міністр Юлія Свириденко публічно обіцяла, що чиновники з кримінальними справами в її уряді працювати не будуть - за такою логікою, вона повинна буде внести подання на звільнення Галущенка. Але, як зазначає поінформований співрозмовник РБК-Україна, тут багато чого залежатиме від того, яку публічну лінію поведінки в цьому скандалі обере вище керівництво країни.

Поки воно тримається підкреслено нейтрально. "Кожен, хто будував схеми, має отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути", - заявив Зеленський у вечірньому зверненні 10 листопада.