Галущенко вперше зробив заяву після викриття НАБУ корупції в енергетиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву .

Сьогодні, 12 листопада уряд відсторонив Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції.

"Говорив із Прем’єр-міністром України Юлією Свириденко. Повністю погоджуюсь: потрібно ухвалити політичне рішення, а вже потім розбиратися з усіма деталями", - наголосив він.

Галущенко підкреслив, що він не тримається за посаду міністра.

"І не триматимусь. Вважаю, що відсторонення на час розслідування - це цивілізований і правильний сценарій. Захищатиму себе в юридичній площині та доводитиму свою позицію", - наголосив міністр.