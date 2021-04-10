Климат на Марсе и отказ LG от смартфонов. Главное из мира технологий

Американское космическое агентство NASA выпустило отчет о климате на Марсе, а корабль для полетов на Луну успешно прошел очередные испытания. Apple откладывает выход новых iPad, а LG вообще отказывается от выпуска смартфонов.
Об этом и другом в подборке главных новостей из мира технологий.
Американское космическое агентство NASA представило первый отчет о климате на Марсе. Конкретнее о погодных условиях в кратере Езеро, где находится марсоход Perseverance.
Сообщается, что погода там настолько нестабильная, что за полчаса температура может упасть с -20 до -25. А давление составляет 718 Па. Для сравнение давление на Земле равно 101 325 Па. Кроме того, датчик радиации и пыли показал, что в атмосфера в Езеро чище, чем в кратере Гейла за 3700 км от него.
Apple откладывает выход новых iPad и MacBook, столкнувшись с нехваткой электронных компонентов. По данным Nikkei Asia, для производства MacBook 2021 года не хватает печатных плат, а в случае с планшетами iPad - дисплеев.
Сбой в поставках заставил Apple перенести заказы на комплектующие на вторую половину года. Ожидалось, что новые iPad на производительных процессорах представят уже этой весной.
Совет директоров LG Electronics принял окончательно решение о закрытии бизнес-подразделения по производству смартфонов. Южнокорейская компания не выдержала конкуренции и сосредоточится на компонентах для электромобилей, умных домах, робототехнике и искусственном интеллекте.
При этом нынешний ассортимент смартфонов LG остается доступным для продажи, также продолжат работать официальный сервис и обновления ПО. Датой закрытия производства определено 31 июля 2021 года.
Компания Илона Маска Neuralink вскоре после установки мозгового чипа обезьяне опубликовала демонстрацию его работы. С его помощью макака Пейджер научилась управляться с джойстиком и играть в компьютерные игры силой мысли.
Как полагает Маск, в будущем специальный интерфейс на основе такого чипа позволит парализованным людям писать сообщения и управлять компьютером.
Министерство торговли США ввело санкции против семи производителей суперкомпьютеров и технологических организаций. Вашингтон полагает, что они помогают модернизировать армию Китая.
Под санкции попали суперкомпьютерный центры в Чжэнчжоу, Цзинане, Шэньчжэне и Уси, а также разработчики микросхем в Шанхае.
В начале апреля на одном из хакерских форумов опубликовали данные как минимум 533 млн пользователей Facebook - выложили телефонные номера и другие личные данные. Пострадал и основатель компании Марк Цукерберг.
При этом Facebook не уведомил пользователей об утечке, поскольку там не уверены, что владеют полной информацией о том, кого именно нужно уведомить. Но уязвимость уже устранили.
Австрийская некоммерческая организация None of Your Business (NOYB) подала в суд на Google, поскольку считает, что технологический гигант незаконно следит за владельцами смартфонов на Android.
Речь о том, что смартфоны генерируют рекламные коды, которые позволяет Google и третьим лицам отслеживать действия пользователей в интернете, чтобы лучше настраивать под них рекламу. Правозащитники жалуются, что Google следит за пользователями Android без их ведома и тем самым нарушает законы Евросоюза.
Прототип космического корабля Orion, который NASA намерено отправить на Луну, прошел испытания на приводнение. Его подняли на высоту более 2 метров над бассейном Исследовательского центра Лэнгли и отпустили. Полученные данные намерены использовать для подготовки к приводнению корабля Orion с экипажем в рамках миссии "Артемида".
Toyota презентовала новую систему автоматизированного вождения Advanced Drive. Она оснащена множеством камер и радаров, лидаром в переднем бампере и спутниковой навигацией. Автопилот уже получили седаны Lexus LS и Mirai.
Также сообщается, что Advanced Drive работает только на магистралях, он способен поддерживать безопасную дистанцию, выполнять обгоны и перестроение. При этом водителю все равно нужно следить за дорогой. Как только он отвлечется, машина остановится и вызовет спасателей.
На сегодня автопилот доступен в автомобилях Lexus гибридной модификации LS 500h, которая стоит от 149 000 долларов. В апреле в продажу поступит водородная Toyota Mirai с Advanced Drive за 77 000 долларов.
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал украинское подразделение Google на 1 млн гривен. Штраф выписан за то, что компания не предоставила сведения по требованию государственного уполномоченного.
В самом антимонопольном органе отметили, что эта информация касалась блокировки учетной записи в приложении "Google Мой бизнес".