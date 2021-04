Климат на Марсе и отказ LG от смартфонов. Главное из мира технологий

Климат на Марсе

Американское космическое агентство NASA представило первый отчет о климате на Марсе. Конкретнее о погодных условиях в кратере Езеро, где находится марсоход Perseverance.

Сообщается, что погода там настолько нестабильная, что за полчаса температура может упасть с -20 до -25. А давление составляет 718 Па. Для сравнение давление на Земле равно 101 325 Па. Кроме того, датчик радиации и пыли показал, что в атмосфера в Езеро чище, чем в кратере Гейла за 3700 км от него.

Выход новых iPad и MacBook откладывается

Apple откладывает выход новых iPad и MacBook, столкнувшись с нехваткой электронных компонентов. По данным Nikkei Asia, для производства MacBook 2021 года не хватает печатных плат, а в случае с планшетами iPad - дисплеев.

Сбой в поставках заставил Apple перенести заказы на комплектующие на вторую половину года. Ожидалось, что новые iPad на производительных процессорах представят уже этой весной.

LG закрывает производство смартфонов

Совет директоров LG Electronics принял окончательно решение о закрытии бизнес-подразделения по производству смартфонов. Южнокорейская компания не выдержала конкуренции и сосредоточится на компонентах для электромобилей, умных домах, робототехнике и искусственном интеллекте.

При этом нынешний ассортимент смартфонов LG остается доступным для продажи, также продолжат работать официальный сервис и обновления ПО. Датой закрытия производства определено 31 июля 2021 года.

Обезьяна Илона Маска сыграла в видеоигры

Компания Илона Маска Neuralink вскоре после установки мозгового чипа обезьяне опубликовала демонстрацию его работы. С его помощью макака Пейджер научилась управляться с джойстиком и играть в компьютерные игры силой мысли.

Как полагает Маск, в будущем специальный интерфейс на основе такого чипа позволит парализованным людям писать сообщения и управлять компьютером.

США ввели санкции против китайских суперкомпьютеров

Министерство торговли США ввело санкции против семи производителей суперкомпьютеров и технологических организаций. Вашингтон полагает, что они помогают модернизировать армию Китая.

Под санкции попали суперкомпьютерный центры в Чжэнчжоу, Цзинане, Шэньчжэне и Уси, а также разработчики микросхем в Шанхае.

Масштабная утечка данных пользователей Facebook

В начале апреля на одном из хакерских форумов опубликовали данные как минимум 533 млн пользователей Facebook - выложили телефонные номера и другие личные данные. Пострадал и основатель компании Марк Цукерберг.

При этом Facebook не уведомил пользователей об утечке, поскольку там не уверены, что владеют полной информацией о том, кого именно нужно уведомить. Но уязвимость уже устранили.

Google снова уличили в слежке

Австрийская некоммерческая организация None of Your Business (NOYB) подала в суд на Google, поскольку считает, что технологический гигант незаконно следит за владельцами смартфонов на Android.

Речь о том, что смартфоны генерируют рекламные коды, которые позволяет Google и третьим лицам отслеживать действия пользователей в интернете, чтобы лучше настраивать под них рекламу. Правозащитники жалуются, что Google следит за пользователями Android без их ведома и тем самым нарушает законы Евросоюза.

Корабль для полетов на Луну успешно приводнился

Прототип космического корабля Orion, который NASA намерено отправить на Луну, прошел испытания на приводнение. Его подняли на высоту более 2 метров над бассейном Исследовательского центра Лэнгли и отпустили. Полученные данные намерены использовать для подготовки к приводнению корабля Orion с экипажем в рамках миссии "Артемида".

Toyota представила новый автопилот

Toyota презентовала новую систему автоматизированного вождения Advanced Drive. Она оснащена множеством камер и радаров, лидаром в переднем бампере и спутниковой навигацией. Автопилот уже получили седаны Lexus LS и Mirai.

Также сообщается, что Advanced Drive работает только на магистралях, он способен поддерживать безопасную дистанцию, выполнять обгоны и перестроение. При этом водителю все равно нужно следить за дорогой. Как только он отвлечется, машина остановится и вызовет спасателей.

На сегодня автопилот доступен в автомобилях Lexus гибридной модификации LS 500h, которая стоит от 149 000 долларов. В апреле в продажу поступит водородная Toyota Mirai с Advanced Drive за 77 000 долларов.

Украина оштрафовала Google

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал украинское подразделение Google на 1 млн гривен. Штраф выписан за то, что компания не предоставила сведения по требованию государственного уполномоченного.

В самом антимонопольном органе отметили, что эта информация касалась блокировки учетной записи в приложении "Google Мой бизнес".