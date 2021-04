Клімат на Марсі і відмова LG від смартфонів. Головне зі світу технологій

Клімат на Марсі

Американське космічне агентство NASA представило перший звіт про клімат на Марсі. Конкретніше про погодні умови в кратері Езер, де знаходиться марсохід Perseverance.

Повідомляється, що погода там настільки нестабільна, що за півгодини температура може впасти з -20 до -25. А тиск становить 718 Па. Для порівняння тиск на Землі дорівнює 101 325 Па. Крім того, датчик радіації і пилу показав, що атмосфера в Езеро чистіша, ніж в кратері Гейла за 3700 км від нього.

Вихід нових iPad і MacBook відкладається

Apple відкладає вихід нових iPad і MacBook, зіткнувшись з браком електронних компонентів. За даними Nikkei Asia, для виробництва MacBook 2021 року не вистачає друкованих плат, а у випадку з планшетами iPad - дисплеїв.

Збій у поставках змусив Apple перенести замовлення на комплектуючі на другу половину року. Очікувалося, що нові iPad на продуктивих процесорах представлять вже цієї весни.

LG закриває виробництво смартфонів

Рада директорів LG Electronics прийняла остаточне рішення про закриття бизнес-підрозділу з виробництва смартфонів. Південнокорейська компанія не витримала конкуренції і зосередиться на компонентах для електромобілів, розумних будинках, робототехніки та штучному інтелекті.

При цьому нинішній асортимент смартфонів LG залишається доступним для продажу, також продовжать працювати офіційний сервіс та оновлення. Датою закриття провадження визначено 31 липня 2021 року.

Мавпа Ілона Маска зіграла у відеоігри

Компанія Ілона Маска Neuralink незабаром після установки мозкового чіпа мавпі опублікувала демонстрацію його роботи. З його допомогою макака Пейджер навчилася справлятися з джойстиком і грати в комп'ютерні ігри силою думки.

Як вважає Маск, в майбутньому спеціальний інтерфейс на основі такого чіпа дозволить паралізованим людям писати повідомлення і керувати комп'ютером.

США ввели санкції проти китайських суперкомп'ютерів

Міністерство торгівлі США ввело санкції проти семи виробників суперкомп'ютерів і технологічних організацій. Вашингтон вважає, що вони допомагають модернізувати армію Китаю.

Під санкції потрапили суперкомпьютерный центри в Чженчжоу, Цзінані, Шеньчжені і Усі, а також розробники мікросхем в Шанхаї.

Масштабний витік даних користувачів Facebook

На початку квітня на одному з хакерських форумів опублікували дані як мінімум 533 млн користувачів Facebook - виклали телефонні номери та інші особисті дані. Постраждав і засновник компанії Марк Цукерберг.

При цьому Facebook не повідомив користувачів про витік, оскільки там не впевнені, що володіють повною інформацією про те, кого саме потрібно повідомити. Але уразливість вже усунули.

Google знову викрили у стеженні

Австрійська некомерційна організація None of Your Business (NOYB) подала в суд на Google, оскільки вважає, що технологічний гігант незаконно стежить за власниками смартфонів на Android.

Йдеться про те, що смартфони генерують рекламні коди, які дозволяють Google і третім особам відстежувати дії користувачів в інтернеті, щоб краще налаштовувати під них рекламу. Правозахисники скаржаться, що Google стежить за користувачами Android без їх відома і тим самим порушує закони Євросоюзу.

Корабль для польотів на Місяць успішно приводнився

Прототип космічного корабля Orion, який NASA планує відправити на Місяць, пройшов випробування на приводнення. Його підняли на висоту більше 2 метрів над басейном Дослідного центру Ленглі і відпустили. Отримані дані мають намір використовувати для підготовки до приводнення корабля Orion з екіпажем в рамках місії "Артеміда".

Toyota представила новий автопілот

Toyota презентувала нову систему автоматизованого водіння Advanced Drive. Вона оснащена безліччю камер і радарів, лидаром в передньому бампері і супутниковою навігацією. Автопілот вже отримали седани Lexus LS і Mirai.

Також повідомляється, що Advanced Drive працює тільки на магістралях, він здатний підтримувати безпечну дистанцію, виконувати обгони і перестроювання. При цьому водієві все одно потрібно стежити за дорогою. Як тільки він відволікнетсья, машина зупиниться і викличе рятувальників.

На сьогодні автопілот доступний в автомобілях Lexus гібридної модифікації LS 500h, яка коштує від 149 000 доларів. У квітні в продаж надійде воднева Toyota Mirai з Advanced Drive за 77 000 доларів.

Україна оштрафувала Google

Антимонопольний комітет України оштрафував український підрозділ Google на 1 млн гривень. Штраф виписаний за те, що компанія не надала відомості на вимогу державного уповноваженого.

В самому антимонопольному органі зазначили, що ця інформація стосувалася блокування облікового запису в додатку "Google Мій бізнес".