Какой климат на Марсе: появился первый отчет NASA
В NASA подготовили первый отчет о погоде в марсианском кратере Езеро. Там располагается аппарат Perseverance.
Об этом сообщается на сайте NASA.
За полчаса температура вблизи марсохода упала с -20 градусов Цельсия до -25. Датчики показали, что давление на Марсе составляет 718 Паскалей.
Датчик радиации и пыли показал, что в Езеро чище атмосфера, чем в кратере Гейла за 3700 км от него.
Марсоход Perseverance оснащен специальной системой, которая будет собирать данные о температуре, скорости нагрева поверхности, цикличности пылевых штормов, ветров, облаков. Ученые получили определенные данные о климате на планете.
В частности, известно, что один марсианский год длится два земных года, а на поверхности Красной планеты бывают пылевые бури.
Но новая детальная информация должна помочь исследователям лучше планировать дальнейшие миссии для изучения и даже подчинения четвертой планеты Солнечной системы.
Напомним, американская компания SpaceX представила экипаж первой гражданской миссии Inspiration4, которая до конца 2021 года должна отправиться на орбиту.
Отметим, в январе SpaceX успешно начала историческую миссию Transporter-1.