Какой климат на Марсе: появился первый отчет NASA

В NASA подготовили первый отчет о погоде в марсианском кратере Езеро. Там располагается аппарат Perseverance.

Об этом сообщается на сайте NASA .

За полчаса температура вблизи марсохода упала с -20 градусов Цельсия до -25. Датчики показали, что давление на Марсе составляет 718 Паскалей.

Датчик радиации и пыли показал, что в Езеро чище атмосфера, чем в кратере Гейла за 3700 км от него.

Марсоход Perseverance оснащен специальной системой, которая будет собирать данные о температуре, скорости нагрева поверхности, цикличности пылевых штормов, ветров, облаков. Ученые получили определенные данные о климате на планете.

В частности, известно, что один марсианский год длится два земных года, а на поверхности Красной планеты бывают пылевые бури.

Но новая детальная информация должна помочь исследователям лучше планировать дальнейшие миссии для изучения и даже подчинения четвертой планеты Солнечной системы.