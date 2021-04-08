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Какой климат на Марсе: появился первый отчет NASA

Новина українською → Вашингтон, Четверг 08 апреля 2021 09:39
Какой климат на Марсе: появился первый отчет NASA Фото: в NASA подготовили отчет о климате на Красной планете (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В NASA подготовили первый отчет о погоде в марсианском кратере Езеро. Там располагается аппарат Perseverance.

Об этом сообщается на сайте NASA.

За полчаса температура вблизи марсохода упала с -20 градусов Цельсия до -25. Датчики показали, что давление на Марсе составляет 718 Паскалей.

Датчик радиации и пыли показал, что в Езеро чище атмосфера, чем в кратере Гейла за 3700 км от него.

Марсоход Perseverance оснащен специальной системой, которая будет собирать данные о температуре, скорости нагрева поверхности, цикличности пылевых штормов, ветров, облаков. Ученые получили определенные данные о климате на планете.

В частности, известно, что один марсианский год длится два земных года, а на поверхности Красной планеты бывают пылевые бури.

Но новая детальная информация должна помочь исследователям лучше планировать дальнейшие миссии для изучения и даже подчинения четвертой планеты Солнечной системы.

Напомним, американская компания SpaceX представила экипаж первой гражданской миссии Inspiration4, которая до конца 2021 года должна отправиться на орбиту.

Отметим, в январе SpaceX успешно начала историческую миссию Transporter-1.

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