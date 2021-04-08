ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Apple откладывает выход новых iPad и MacBook из-за дефицита компонентов

Новина українською → Четверг 08 апреля 2021 13:44
Apple откладывает выход новых iPad и MacBook из-за дефицита компонентов Фото: Apple затягивает выпуск новых iPad и MacBook (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Американская компания Apple откладывает выход новых iPad и MacBook из-за нехватки компонентов. Дефицит электронных комплектующих повлиял на план выпуска новых моделей планшетов и ноутбуков.

Об этом пишет Nikkei Asia со ссылкой на аналитический отчет.

Сообщается, что при производстве MacBook 2021 года столкнулись с нехваткой печатных плат, а в случае с планшетами iPad - с дефицитом дисплеев.

По данным Nikkei Asia, сбой в поставках заставили Apple перенести заказы на комплектующие на вторую половину года. Предполагается, что этот фактор повлияет на дату презентации гаджетов.

При этом пока от дефицита компонентов не пострадало производство iPhone. Однако, как полагают инсайдеры, это вскоре может произойти и со смартфонами.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple в апреле представит новые модели iPad. Планшеты будут иметь обновленный процессор, который не уступает более быстрому чипу M1 в последних MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini.

Также стало известно, что Apple разрешила сервисным центрам в Украине официально чинить свою технику.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Hi-tech MacBook Apple iPad
NEWS
Херсонская область ввела жесткий карантин: что запретили
Херсонская область ввела жесткий карантин: что запретили
DAILY
Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину