ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США внесли в "черный список" семь китайских производителей суперкомпьютеров

Новина українською → Вашингтон, Четверг 08 апреля 2021 17:05
США внесли в "черный список" семь китайских производителей суперкомпьютеров Фото: флаг Китая (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Министерство торговли США 8 апреля внесло в "черный список" семь производителей суперкомпьютеров и технологических организаций из Китая. По мнению американского регулятора, они помогают китайским властям модернизировать вооруженные силы страны.

Об этом говорится в пресс-релизе американского министерства.

Отмечается, что семь производителей суперкомпьютеров из Китая добавлены в перечень организаций, "чьи действия идут вразрез с национальными интересами или интересами международной политики США".

В черный список американского ведомства попали:

  • Tianjin Phytium Information Technology - разработчик микросхем;
  • Национальный центр по проектированию высокопроизводительных интегральных микросхем в Шанхае;
  • Суперкомпьютерный центр Чжэнчжоу.

Кроме того, в перечень вошли суперкомпьютерные центры в Цзинане, Шэньчжэне и Уси.

"Эти организации участвуют в создании суперкомпьютеров, которые используют вооруженные силы Китая, для дестабилизирующих усилий и в программах создания оружия массового уничтожения (ОМУ) ", - сказано в документе.

Напомним, в конце марта США обвинили Китай в бойкоте известных брендов из-за уйгуров. Как заявила заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Джалина Портер, в Поднебесной идет целенаправленная информационная кампания, курируемая властями, направленная против иностранных фирм, которые не хотят закупать холопок.

Отметим, Евросоюз ввел санкции против Китая, России и Северной Кореи за нарушения прав человека. В санкционном списке оказались китайские чиновники и "охранник Кадырова".

Ранее Министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в санкционный список из-за нарушений прав мусульманского меньшинства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Hi-tech Соединенные Штаты Америки Китай
NEWS
В ОП рассказали, будет ли Зеленский идти на второй президентский срок
В ОП рассказали, будет ли Зеленский идти на второй президентский срок
DAILY
Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину