США внесли в "черный список" семь китайских производителей суперкомпьютеров

Министерство торговли США 8 апреля внесло в "черный список" семь производителей суперкомпьютеров и технологических организаций из Китая. По мнению американского регулятора, они помогают китайским властям модернизировать вооруженные силы страны.

Об этом говорится в пресс-релизе американского министерства .

Отмечается, что семь производителей суперкомпьютеров из Китая добавлены в перечень организаций, "чьи действия идут вразрез с национальными интересами или интересами международной политики США".

В черный список американского ведомства попали:

Tianjin Phytium Information Technology - разработчик микросхем;

Национальный центр по проектированию высокопроизводительных интегральных микросхем в Шанхае;

Суперкомпьютерный центр Чжэнчжоу.

Кроме того, в перечень вошли суперкомпьютерные центры в Цзинане, Шэньчжэне и Уси.

"Эти организации участвуют в создании суперкомпьютеров, которые используют вооруженные силы Китая, для дестабилизирующих усилий и в программах создания оружия массового уничтожения (ОМУ) ", - сказано в документе.