США внесли в "черный список" семь китайских производителей суперкомпьютеров
Министерство торговли США 8 апреля внесло в "черный список" семь производителей суперкомпьютеров и технологических организаций из Китая. По мнению американского регулятора, они помогают китайским властям модернизировать вооруженные силы страны.
Об этом говорится в пресс-релизе американского министерства.
Отмечается, что семь производителей суперкомпьютеров из Китая добавлены в перечень организаций, "чьи действия идут вразрез с национальными интересами или интересами международной политики США".
В черный список американского ведомства попали:
- Tianjin Phytium Information Technology - разработчик микросхем;
- Национальный центр по проектированию высокопроизводительных интегральных микросхем в Шанхае;
- Суперкомпьютерный центр Чжэнчжоу.
Кроме того, в перечень вошли суперкомпьютерные центры в Цзинане, Шэньчжэне и Уси.
"Эти организации участвуют в создании суперкомпьютеров, которые используют вооруженные силы Китая, для дестабилизирующих усилий и в программах создания оружия массового уничтожения (ОМУ) ", - сказано в документе.
Напомним, в конце марта США обвинили Китай в бойкоте известных брендов из-за уйгуров. Как заявила заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Джалина Портер, в Поднебесной идет целенаправленная информационная кампания, курируемая властями, направленная против иностранных фирм, которые не хотят закупать холопок.
Отметим, Евросоюз ввел санкции против Китая, России и Северной Кореи за нарушения прав человека. В санкционном списке оказались китайские чиновники и "охранник Кадырова".
Ранее Министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в санкционный список из-за нарушений прав мусульманского меньшинства.