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Антимонопольный комитет оштрафовал Google на 1 млн гривен

Новина українською → Киев, Понедельник 05 апреля 2021 15:34
Антимонопольный комитет оштрафовал Google на 1 млн гривен Фото: Google оштрафовали на 1 млн гривен (google.com)
Автор: Александр Белоус

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф в размере 1 млн гривен на ООО "Гугл". Компания оштрафована за непредставление в установленный срок сведений по требованию государственного уполномоченного АМКУ.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

По данным пресс-службы, такое решение приняла временная административная коллегия комитета на заседании 2 апреля 2021 года. Большой размер штрафа обусловливается тем фактом, что ООО "Гугл" не предоставляло комитету информацию более года.

"Эта информация была необходима комитету для расследования по заявлению физического лица-предпринимателя относительно блокировки его учетной записи в приложении "Google Мой бизнес"", - говорится в сообщении.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, ООО "Гугл" зарегистрировано в Киеве. Учредителями являются Гугл Интернэшнл ЛЛС и Гугл ЛЛС. В свою очередь конечными бенефициарными владельцами этих компаний являются Ларри Пейдж и Сергей Брин.

Напомним, Верховная рада приняла за основу законопроект о так называемом "налоге на Google". Он предполагает введение налога с продаж электронных услуг.

Как сообщало РБК-Украина, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф на компании группы "Приват" на сумму 4,7 млрд гривен. Комитет признал установление цен на светлые нефтепродукты антиконкурентными согласованными действиями.

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