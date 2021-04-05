LG прекращает производство мобильных телефонов

Отмечается, что такое стратегическое решение выйти LG с "невероятно конкурентного" рынка мобильных телефонов позволит компании сосредоточить свои силы на таких растущих сферах, как производство компонентов для электромобилей, подключенные устройства, умные дома, робототехника, искусственный интеллект и решения для межкорпоративного взаимодействия, а также платформы и услуги.

При этом текущий ассортимент телефонов LG и в дальнейшем будет доступен для продажи. LG будет оказывать сервисную поддержку и обновление программного обеспечения для клиентов существующих мобильных продуктов в течение периода, который будет зависеть от региона. LG будет сотрудничать с поставщиками и деловыми партнерами в течение всего закрытия бизнеса мобильных телефонов. Детали, связанные с трудоустройством, будут определяться на местном уровне.

"Двигаясь вперед, LG продолжит использовать свой опыт по мобильным телефонам и разрабатывать технологии, связанные с мобильностью, такие как 6G, чтобы способствовать дальнейшему усилению конкурентоспособности в других сферах бизнеса. Основные технологии, разработанные в течение двух десятилетий мобильного бизнеса LG, также будут сохранены и применены в существующих и будущих продуктах", - говорится в заявлении компании.

Ожидается, что прекращение бизнеса в области мобильных телефонов завершится до 31 июля, хотя инвентаризация некоторых существующих моделей может все еще быть доступной после этого.