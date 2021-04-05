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LG прекращает производство мобильных телефонов

Новина українською → Южная Корея, Понедельник 05 апреля 2021 11:12
LG прекращает производство мобильных телефонов Фото: LG закрывает производство смартфонов (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Компания LG Electronics объявила, что закрывает свое бизнес-подразделение по производству мобильных телефонов. Решение было утверждено советом директоров 5 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что такое стратегическое решение выйти LG с "невероятно конкурентного" рынка мобильных телефонов позволит компании сосредоточить свои силы на таких растущих сферах, как производство компонентов для электромобилей, подключенные устройства, умные дома, робототехника, искусственный интеллект и решения для межкорпоративного взаимодействия, а также платформы и услуги.

При этом текущий ассортимент телефонов LG и в дальнейшем будет доступен для продажи. LG будет оказывать сервисную поддержку и обновление программного обеспечения для клиентов существующих мобильных продуктов в течение периода, который будет зависеть от региона. LG будет сотрудничать с поставщиками и деловыми партнерами в течение всего закрытия бизнеса мобильных телефонов. Детали, связанные с трудоустройством, будут определяться на местном уровне.

"Двигаясь вперед, LG продолжит использовать свой опыт по мобильным телефонам и разрабатывать технологии, связанные с мобильностью, такие как 6G, чтобы способствовать дальнейшему усилению конкурентоспособности в других сферах бизнеса. Основные технологии, разработанные в течение двух десятилетий мобильного бизнеса LG, также будут сохранены и применены в существующих и будущих продуктах", - говорится в заявлении компании.

Ожидается, что прекращение бизнеса в области мобильных телефонов завершится до 31 июля, хотя инвентаризация некоторых существующих моделей может все еще быть доступной после этого.

Напомним, 17 марта южнокорейская компания Samsung провела презентацию Galaxy Awesome Unpacked. На ней представили обновленную линейку смартфонов серии А.

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