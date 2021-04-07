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Google обвинили в слежке за пользователями Android

Новина українською → Вена, Среда 07 апреля 2021 10:31
Google обвинили в слежке за пользователями Android Фото: Google обвинили в слежке за пользователями (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Австрийская некоммерческая организация None of Your Business (NOYB) подала в суд на компанию Google. Она ее подозревает в незаконном слежении за пользователями смартфонов с операционной системой Android.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Телефоны с Android генерируют уникальные рекламные коды, схожие с рекламным идентификатором Apple (The Identifier for Advertisers, IDFA), который позволяет Google и третьим лицам отслеживать действия пользователей в интернете, чтобы лучше настраивать под них рекламу, пишет издание.

Правозащитники подали жалобу на Google во французский регулятор по защите конфиденциальных данных, утверждая, что Google следит за пользователями Android без их согласия и тем самым нарушает законы Евросоюза.

"С помощью этих скрытых идентификаторов на вашем телефоне Google и третьи лица могут следить за пользователями без их согласия", - сказал юрист NOYB Стефано Россетти.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины оштрафовал Google на 1 млн гривен.

Ранее группа генеральных прокуроров США во главе с генпрокурором штата Техас Кеном Пакстоном подала судебный иск против компании Google. Они заявляют, что компания нечестно пользуется своим положением на рынке рекламы.

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