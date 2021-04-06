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Корабль NASA для полета на Луну прошел испытание на приводнение

Новина українською → США, Вторник 06 апреля 2021 22:09
Корабль NASA для полета на Луну прошел испытание на приводнение Фото: корабль Orion прошел испытания на приводнение (кадр видео twitter.com/NASA)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американское космическое агентство NASA сегодня, 6 апреля, провело испытание прототипа космического корабля Orion. Корабль для полета астронавтов на Луну прошел испытание на приводнение.

Об этом NASA сообщило в Twitter.

Участие в испытании на приводнение взяла точная копия корабля Orion. Прототип корабля подняли на высоту более 2 метров над бассейном Исследовательского центра Лэнгли и отпустили.

Полученные в результате испытания данные планируют использовать для подготовки к приводнению корабля Orion с экипажем в рамках миссии "Артемида".

Как известно, в рамках миссии "Артемида" американское космическое агентство хочет вернуть людей на Луну. Планировалось, что астронавтов, в том числе первую женщину, отправят в полет на Луну в 2024 году, но новое руководство NASA поставило под сомнение реалистичность этих сроков.

После этого в NASA заявили, что высадка первой женщины на Луну состоится до конца этого десятилетия.

Больше о планах NASA вернуться на Луну читайте в материале РБК-Украина "Проект "Артемида": зачем американцы возвращаются на Луну и при чем тут Украина".

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