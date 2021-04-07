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Facebook отказался уведомлять полмиллиарда пользователей, пострадавших от слива данных

Новина українською → Вашингтон, Среда 07 апреля 2021 22:40
Facebook отказался уведомлять полмиллиарда пользователей, пострадавших от слива данных Фото: лого сайта Facebook (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Социальная сеть Facebook отказалась уведомлять более 533 миллионов пользователей, чьи данные утекли в сеть. В компании также не стали комментировать общение с регулирующими органами.

Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам представителя Facebook, у компании нет уверенности в том, что она обладает полной информацией о том, кто из пользователей должен быть уведомлен. Он также отметил, что соцсеть приняла во внимание неспособность владельцев аккаунтов самостоятельно решить проблему с нахождением их данных в открытом доступе.

В компании уточнили, что уязвимость была выявлена и устранена. Кроме того, представитель заявил, что находившаяся в открытом доступе информация не содержала финансовых данных и пароли, и поэтому не угрожала пользователям.

Представитель Facebook отказался комментировать общение компании с регулирующими органами. При этом он сказал, что связались с ними и готовы ответить на их вопросы.

3 апреля стало известно, что на хакерском форуме опубликовали данные как минимум 533 миллионов пользователей социальной сети Facebook. В сеть выложили телефонные номера и другие личные данные пользователей Facebook. Пострадал от киберпреступников и владелец компании Марк Цукерберг - номер его телефона и другие сведения оказались в свободном доступе.

Напомним, это уже не первая утечка данных пользователей Facebook. В 2019 году в Британии обнаружили утечку данных более 260 млн пользователей соцсети.

Подобные инциденты случались и в Twitter. Так, в 2020 году Ирландия оштрафовала Twitter 450 тысяч евро за утечку данных пользователей из-за ошибки в мобильном приложении.

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