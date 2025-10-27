Київ дві ночі поспіль під ударом, а Трамп висунув умову Путіну: новини за вихідні

Президент США Дональд Трамп висунув умову кремлівському диктатору Володимиру Путіну для зустрічі. Київ дві ночі поспіль пережив атаки, а на фронті важка ситуація в Покровську.

Докладніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Трамп готовий призначити зустріч із Путіним, але є умова

Дональд Трамп заявив журналістам, що готовий до новин зустрічі з Володимиром Путіним. За його словами, він може її призначити, але за умови впевненості, що буде укладена мирна угода щодо України.

Також в одному з коментарів американський лідер сказав, що має намір поговорити про завершення війни з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Трамп розраховує, що Пекін допоможе вплинути на позицію РФ.

Паралельно у США підготували нові санкції проти Росії на випадок, якщо Путін продовжить затягувати війну. Але для початку, за даними Reuters, Вашингтон очікує на кроки від Європи.

Київ дві ночі поспіль був під атаками

Російські окупанти в ніч на 25 жовтня завдали серію ракетних ударів по столиці. По місту прилетіла балістика.

Унаслідок суботньої атаки наслідки фіксувалися в Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах. На лівому березі столиці були пожежі. Відомо про загиблих на постраждалих.

Наступної ночі, 26 жовтня, ворог атакував столицю ударними дронами. Унаслідок обстрілу було пошкоджено та частково зруйновано будинки. Наслідки фіксувалися в Деснянському, Оболонському та Дарницькомурайонах.

До вечора неділі стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 33 осіб. Крім того, троє людей загинули.

Франція готова відправити свої війська в Україну

Начальник штабу Сухопутних військ Франції генерал П'єр Шиль заявив, що країна готова спрямувати свій військовий контингент в Україну в рамках гарантій безпеки. Це може статися вже 2026 року.

Він поінформував, що війська країни готові одночасно реагувати на три можливі сценарії. Серед них - потенційне розгортання військ в Україні, а також виконання зобов'язань у рамках НАТО.

Україна розраховує отримати 150 винищувачів Gripen

Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір отримати від Швеції 150 бойових літаків Gripen. За словами глави держави, перші з них мають уже бути 2026 року.

"Зараз історичний крок - домовленість зі Швецією про бойові літаки "Гріпен", і це хороший вибір. Ми розраховуємо на 150 таких літаків для України, і перші мають з'явитися наступного року", - повідомив глава держави.

Бої за Покровськ

У неділю президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни зосередили основну ударну групу проти Покровська. Він підтвердив, що на підступах до міста тривають жорсткі бої, а самому місті є російські ДРГ.

"Саме там, проти Покровська, росіяни зосередили основну свою ударну групу - і це значна кількість військ окупанта. Звісно, це дає складну ситуацію і в Покровську, у всіх сусідніх районах. Жорсткі бої в місті, на підступах до міста, є ДРГ у місті. Важко з логістикою", - повідомив президент.

Уранці в Генштабі ЗСУ теж повідомили, що в місті близько 200 військових РФ.

При цьому Зеленський спростував заяву російських генералів, які відзвітували Путіну, що війська РФ нібито оточили українські сили в районі Покровська і Куп'янська.

В Україні починається опалювальний сезон

Міністр енергетики Світлана Гринчук повідомила, що опалювальний сезон в Україні вже стартував для об'єктів соціальної та критичної інфраструктури в окремих регіонах. Вона додала, що решта областей почнуть отримувати його найближчими днями.

Також Гринчук уточнила, що рішення про початок опалювального сезону кожен регіон ухвалюватиме окремо. Йдеться про те, що влада відштовхуватиметься від середньодобової температури.

Вічний мир на Близькому Сході або знищення ХАМАС

Президент США Дональд Трамп заявив, що на Близькому Сході встановився міцний мир, який має всі шанси стати вічним.

Але водночас він звернувся до угруповання ХАМАС, закликавши його якомога швидше почати повертати тіла загиблих заручників. В іншому разі він пригрозив заходами з боку країн, які беруть участь у мирній угоді щодо Гази.

Виходячи з публікації Трампа, для роздумів ХАМАСу лідер США дав 48 годин.