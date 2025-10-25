Україна отримає 150 бойових літаків "Гріпен", перші будуть вже у 2026 році, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати 150 бойових літаків "Гріпен". Перші з них мають вже бути наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Зеленський поінформував, що разом зі Швецією Україна значно збільшить свою бойову авіацію. Він наголосив, що це амбітне завдання, і його треба виконати.

"Зараз історичний крок – домовленість зі Швецією про бойові літаки "Гріпен", і це хороший вибір. Ми розраховуємо на 150 таких літаків для України, і перші мають зʼявитися наступного року", - написав президент.

Глава держави додав, що "Гріпени" для України є частиною гарантій безпеки. Тобто такі Повітряні сили, які зможуть захистити українське небо на 100%. Президент підкреслив, що це історичне досягнення.

"Такої масштабної угоди щодо бойової авіації для України ще не було. Історичне досягнення. Працюємо, щоб повністю реалізувати. Швеціє, дякую", - резюмував Зеленський.