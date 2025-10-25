Україна отримає 150 бойових літаків "Гріпен", перші будуть вже у 2026 році, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати 150 бойових літаків "Гріпен". Перші з них мають вже бути наступного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
Зеленський поінформував, що разом зі Швецією Україна значно збільшить свою бойову авіацію. Він наголосив, що це амбітне завдання, і його треба виконати.
"Зараз історичний крок – домовленість зі Швецією про бойові літаки "Гріпен", і це хороший вибір. Ми розраховуємо на 150 таких літаків для України, і перші мають зʼявитися наступного року", - написав президент.
Глава держави додав, що "Гріпени" для України є частиною гарантій безпеки. Тобто такі Повітряні сили, які зможуть захистити українське небо на 100%. Президент підкреслив, що це історичне досягнення.
"Такої масштабної угоди щодо бойової авіації для України ще не було. Історичне досягнення. Працюємо, щоб повністю реалізувати. Швеціє, дякую", - резюмував Зеленський.
Винищувачі "Гріпен" для України
Нагадаємо, днями прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна продасть Україні від 120 до 150 сучасних винищувачів "Гріпен". За його словами, їх вже починають виробляти, а в цілому угода розтягнеться на 10-15 років.
Варто зазначити, що начальник управління з комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що шведські "Гріпени" є оптимальним вибором для України, оскільки в деяких моментах вони кращі за американські F-35. Він підкреслив, що Київ давно розглядає для себе саме шведські літаки.
Також нещодавно міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що шведські винищувачі для України можуть закупити за рахунок заморожених російських активів.
