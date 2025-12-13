Зеленський: Росія застосувала понад 450 дронів і 30 ракет під час нічної атаки

Росія вночі здійснила одну з наймасштабніших атак за останній час, застосувавши проти України понад 450 ударних дронів і близько 30 ракет різних типів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

За його словами, основний удар знову був спрямований по енергетичній інфраструктурі, насамперед у південних регіонах та на Одещині. Внаслідок атаки поранення дістали двоє людей в Одеській області, по всій країні пошкоджено понад десяток цивільних об’єктів.

Після нічних обстрілів тисячі родин залишилися без електропостачання у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Удари також фіксувалися по Дніпропетровській та Черкаській областях.

Фото: наслідки обстрілу України 13 грудня (t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент наголосив, що всі профільні служби працюють над відновленням електро- та водопостачання у постраждалих громадах. Зеленський підкреслив, що масовані атаки свідчать про наміри Росії продовжувати терор проти мирного населення.

"Важливо, щоб зараз усі бачили, що робить Росія. Кожен їх крок у терорі проти наших людей, всі атаки, бо це точно не про завершення війни. Вони й надалі хочуть знищити нашу державу, завдати якнайбільше болю нашим людям. Саме тому нам потрібна підтримка у всьому, що допоможе захистити життя та закінчити цю війну: посилення ППО та наших воїнів на фронті, посилення нашої далекобійності та посилення тиску на Росію", - заявив він.