Зеленський: Росія застосувала понад 450 дронів і 30 ракет під час нічної атаки
Росія вночі здійснила одну з наймасштабніших атак за останній час, застосувавши проти України понад 450 ударних дронів і близько 30 ракет різних типів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у Telegram.
За його словами, основний удар знову був спрямований по енергетичній інфраструктурі, насамперед у південних регіонах та на Одещині. Внаслідок атаки поранення дістали двоє людей в Одеській області, по всій країні пошкоджено понад десяток цивільних об’єктів.
Після нічних обстрілів тисячі родин залишилися без електропостачання у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Удари також фіксувалися по Дніпропетровській та Черкаській областях.
Президент наголосив, що всі профільні служби працюють над відновленням електро- та водопостачання у постраждалих громадах. Зеленський підкреслив, що масовані атаки свідчать про наміри Росії продовжувати терор проти мирного населення.
"Важливо, щоб зараз усі бачили, що робить Росія. Кожен їх крок у терорі проти наших людей, всі атаки, бо це точно не про завершення війни. Вони й надалі хочуть знищити нашу державу, завдати якнайбільше болю нашим людям. Саме тому нам потрібна підтримка у всьому, що допоможе захистити життя та закінчити цю війну: посилення ППО та наших воїнів на фронті, посилення нашої далекобійності та посилення тиску на Росію", - заявив він.
Обстріл України 13 грудня
У ніч проти суботи, 13 грудня, російські війська здійснили масштабну атаку на південь України, використавши ракети різних типів і ударні дрони. Це був один із найпотужніших ударів по регіону за останній час.
Головною ціллю ворога стала критична та промислова інфраструктура Миколаївської області. Обстріли тривали щонайменше до 08:40 ранку.
Внаслідок атаки без електропостачання залишилися окремі населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що ремонтні бригади вже працюють над відновленням подачі світла, інформації про постраждалих наразі немає.
Через перебої з електроенергією у Миколаєві громадський транспорт тимчасово працює з обмеженнями.
