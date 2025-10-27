Киев две ночи подряд под ударом, а Трамп выдвинул условие Путину: новости за выходные

Президент США Дональд Трамп выдвинул условие кремлевскому диктатору Владимиру Путину для встречи. Киев две ночи подряд пережил атаки, а на фронте непростая ситуация в Покровске.

Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Трамп готов назначить встречу с Путиным, но есть условие

Дональд Трамп заявил журналистам, что готов к новостей встрече с Владимиром Путиным. По его словам, он может ее назначить, но при уверенности, что будет заключена мирная сделка по Украине.

Также в одном из комментариев американский лидер сказал, что намерен поговорить о завершении войны с главой Китая Си Цзиньпином. Трамп рассчитает, что Пекин поможет повлиять на позицию РФ.

Параллельно в США подготовили новые санкции против России на случай, если Путин продолжит затягивать войну. Но для начала, по данным Reuters, Вашингтон ожидает шаги от Европы.

Киев две ночи подряд был под атаками

Российские оккупанты в ночь на 25 октября нанесли серию ракетных ударов по столице. По городу прилетела баллистика.

В результате субботней атаки последствия фиксировались в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах. На левом берегу столицы были пожары. Известно о погибших и пострадавших.

В следующую ночь, 26 октября, враг атаковал столицу ударными дронами. В результате обстрела были повреждены и частично разрушены дома. Последствия фиксировались в Деснянском, Оболонском и Дарницком районах.

К вечеру воскресенья стало известно, что количество пострадавших возросло до 33 человек. Кроме того, трое человек погибли.

Франция готова отправить свои войска в Украину

Начальник штаба Сухопутных войск Франции генерал Пьер Шиль заявил, что страна готова направить свой военный контингент в Украину в рамках гарантий безопасности. Это может произойти уже в 2026 году.

Он проинформировал, что войска страны готовы одновременно реагировать на три возможные сценария. Среди них - потенциальное развертывание войск в Украине, а также выполнение обязательств в рамках НАТО.

Украина рассчитывает получить 150 истребителей Gripen

Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена получить от Швеции 150 боевых самолетов Gripen. По словам главы государства, первые из них должны уже быть в 2026 году.

"Сейчас исторический шаг - договоренность со Швецией о боевых самолетах "Грипен", и это хороший выбор. Мы рассчитываем на 150 таких самолетов для Украины, и первые должны появиться в следующем году", - сообщил глава государства.

Бои за Покровск

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне сосредоточили основную ударную группу против Покровска. Он подтвердил, что на подступах к городу идут жесткие бои, а самом городе есть российские ДРГ.

"Именно там, против Покровска, россияне сосредоточили основную свою ударную группу - и это значительное количество войск оккупанта. Конечно, это дает сложную ситуацию и в Покровске, во всех соседних районах. Жесткие бои в городе, на подступах к городу, есть ДРГ в городе. Трудно с логистикой", - сообщил президент.

Утром в Генштабе ВСУ тоже сообщили, что в городе около 200 военных РФ.

При этом Зеленский опроверг заявление российских генералов, которые отчитались Путину, что войска РФ якобы окружили украинские силы в районе Покровска и Купянска.

В Украине начинается отопительный сезон

Министр энергетики Светлана Гринчук сообщила, что отопительный сезон в Украине уже стартовал для объектов социальной и критической инфраструктуры в отдельных регионах. Она добавила, что остальные области начнут получать его в ближайшие дни.

Также Гринчук уточнила, что решение о начале отопительного сезона каждый регион будет принимать отдельно. Речь о том, власти будут отталкиваться от среднесуточной температуры.

Вечный мир на Ближнем Востоке или уничтожение ХАМАС

Президент США Дональд Трамп заявил, что на Ближнем Востоке установился прочный мир, который имеет все шансы стать вечным.

Но в то же время он обратился к группировке ХАМАС, призвав ее как можно скорее начать возвращать тела погибших заложников. В ином случае он пригрозил мерами со стороны стран, которые участвуют в мирной сделке по Газе.

Исходя из публикации Трампа, для раздумий ХАМАСу лидер США дал 48 часов.