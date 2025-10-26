Вічний мир або застосування сили: Трамп дав ХАМАС 48 годин на передачу тіл заручників

Президент США Дональд Трамп заявив, що на Близькому Сході настав міцний мир, який може бути вічно. Водночас він пригрозив ХАМАС заходами, якщо угруповання не повертатиме тіла заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.

"На Близькому Сході встановився дуже міцний мир, і я вірю, що у нього є всі шанси тривати вічно", - заявив Трамп.

Він додав, що угрупованню ХАМАС доведеться якомога швидше почати повертати тіла загиблих заручників, зокрема двох американців.

"Інакше інші країни, які беруть участь у цьому великому мирному процесі, вживуть заходів", - пригрозив президент США.

Трамп зазначив, що деякі тіла важкодоступні, але інші можна повернути вже зараз. Однак ХАМАС з якоїсь причини їх не повертає.

Він припустив, що можливо, це пов'язано з роззброєнням угруповання. Крім цього президент США натякнув, що дає ХАМАСу 48 годин на ухвалення рішень.

"Можливо, це пов'язано з їхнім роззброєнням, але коли я сказав: "З обома сторонами поводитимуться справедливо", це стосується тільки того, що вони виконають свої зобов'язання. Подивимося, що вони зроблять протягом наступних 48 годин. Я дуже уважно стежу за цим", - резюмував Трамп.