ua en ru
Сб, 25 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Китай зупинить Росію? Трамп анонсував розмову з Сі Цзіньпіном щодо України

Субота 25 жовтня 2025 07:54
UA EN RU
Китай зупинить Росію? Трамп анонсував розмову з Сі Цзіньпіном щодо України Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив, що на майбутній зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном Піном обговорюватиме питання завершення російсько-української війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

Під час спілкування з пресою Трампа запитали, який вплив він би хотів, щоб Китай зупинив Росію. У відповідь президент США натякнув, що хотів би, щоб Пекін вплинув на позицію Москви щодо України.

"Ну, я б дуже хотів, щоб Китай допоміг нам із Росією. Ми наклали дуже великі санкції на Росію. Я думаю, що ці санкції... вони дуже жорсткі. Вони дуже сильні. Але я хотів би, щоб Китай нам допоміг. Як ви знаєте, у мене гарні стосунки з президентом Сі... ми збираємося зустрітися. У нас буде гарна зустріч... Я думаю, що ми укладемо кілька хороших угод. Одне з питань... - це відносини між Росією та Україною", - сказав Трамп.

Він додав, що в цій війні гине щотижня 7 тисяч осіб, підкресливши, що "ми обов'язково це обговоримо".

"Він (Сі Цзіньпін - ред.) теж хоче, щоб це закінчилося", - заявив президент США.

Також у Трампа запитали, чи не боїться він, що нещодавні санкції США надто сильні і заженуть Путіна в кут.

"Ні, не думаю. Подивимося, що буде. Думаю, він хоче кінця війни", - відповів Трамп.

Зірваний саміт у Будапешті та довгоочікувана зустріч у Південній Кореї

Нагадаємо, в середині жовтня президент США Дональд Трамп провів чергову телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним. Головною темою їхньої розмови була війна в Україні.

Після цієї розмови Трамп оголосив про підготовку нового саміту лідерів, який цього разу мав відбутися в угорській столиці Будапешті.

Підготовка розпочалася, проте незабаром раптово припинилася. Президент Трамп пізніше офіційно підтвердив скасування зустрічі, сказавши, що не хоче проводити з саміт, який буде марним. У ЗМІ була інформація, що РФ не змінила своїх вимог щодо України, що і стало причиною скасування зустрічі.

Водночас у Білому домі анонсували зустріч Дональда Трампа і глави Китаю Сі Цзіньпіна. Як очікується, вона відбудеться вже наступного четверга, 30 жовтня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки Китай Дональд Трамп Сі Цзіньпін Війна в Україні
Новини
"Коаліція рішучих" оголосила новий план для України з п'яти пунктів
"Коаліція рішучих" оголосила новий план для України з п'яти пунктів
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію