Китай зупинить Росію? Трамп анонсував розмову з Сі Цзіньпіном щодо України
Президент США Дональд Трамп заявив, що на майбутній зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном Піном обговорюватиме питання завершення російсько-української війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
Під час спілкування з пресою Трампа запитали, який вплив він би хотів, щоб Китай зупинив Росію. У відповідь президент США натякнув, що хотів би, щоб Пекін вплинув на позицію Москви щодо України.
"Ну, я б дуже хотів, щоб Китай допоміг нам із Росією. Ми наклали дуже великі санкції на Росію. Я думаю, що ці санкції... вони дуже жорсткі. Вони дуже сильні. Але я хотів би, щоб Китай нам допоміг. Як ви знаєте, у мене гарні стосунки з президентом Сі... ми збираємося зустрітися. У нас буде гарна зустріч... Я думаю, що ми укладемо кілька хороших угод. Одне з питань... - це відносини між Росією та Україною", - сказав Трамп.
Він додав, що в цій війні гине щотижня 7 тисяч осіб, підкресливши, що "ми обов'язково це обговоримо".
"Він (Сі Цзіньпін - ред.) теж хоче, щоб це закінчилося", - заявив президент США.
Також у Трампа запитали, чи не боїться він, що нещодавні санкції США надто сильні і заженуть Путіна в кут.
"Ні, не думаю. Подивимося, що буде. Думаю, він хоче кінця війни", - відповів Трамп.
Зірваний саміт у Будапешті та довгоочікувана зустріч у Південній Кореї
Нагадаємо, в середині жовтня президент США Дональд Трамп провів чергову телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним. Головною темою їхньої розмови була війна в Україні.
Після цієї розмови Трамп оголосив про підготовку нового саміту лідерів, який цього разу мав відбутися в угорській столиці Будапешті.
Підготовка розпочалася, проте незабаром раптово припинилася. Президент Трамп пізніше офіційно підтвердив скасування зустрічі, сказавши, що не хоче проводити з саміт, який буде марним. У ЗМІ була інформація, що РФ не змінила своїх вимог щодо України, що і стало причиною скасування зустрічі.
Водночас у Білому домі анонсували зустріч Дональда Трампа і глави Китаю Сі Цзіньпіна. Як очікується, вона відбудеться вже наступного четверга, 30 жовтня.