Затягувань від уряду не буде: Гринчук відповіла, коли дадуть опалення українцям

Опалювальний сезон в Україні вже стартував для об’єктів соціальної та критичної інфраструктури в окремих регіонах. Решта областей розпочнуть його найближчими днями.

Про це повідомила міністр енергетики Світлана Гринчук, відповідаючи на питання кореспондента РБК-Україна ,

"Я думаю, що це почнеться вже найближчими днями, оскільки ми знову очікуємо зниження температури. Затягувань з боку уряду цього питання точно не буде. Я думаю, що в найближчі дні зі зниженням температури місцеві органи влади будуть приймати рішення про початок опалювального сезону в їхніх регіонах", - підкреслила вона.

За даними міністра, далі кожен регіон залежно від середньодобової температури буде приймати рішення щодо початку опалювального сезону.

"Щодо опалювального сезону. Для соціальної інфраструктури в багатьох регіонах вже почався опалювальний сезон, для деяких об'єктів критичної інфраструктури", - пояснила вона.

Опалювальний сезон в Україні

Загалом варто зауважити й те, що опалювальний сезон 2025-2026 років в Україні стартував ще з 21 жовтня. Проте через теплу погоду, економію газу та складну ситуацію в енергетиці більшість міст вмикають тепло поступово - спочатку у лікарнях, школах і дитсадках, а потім у житловому секторі.

Детальніше про дати старту опалювального сезону в різних регіонах України, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що днями прем'єр-міністр України Юлія Свириденко розповідала, чому виникла затримка та коли почнеться опалювальний сезон.

Прем'єр пояснила, що опалювальний сезон ще не починається, бо рішення про старт опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування, зважаючи на навколишню температуру, цього правила дотримуватимуться і цього року.

Заповнення газових сховищ

Нагадаємо, що Україні на початку поточного тижня довелося призупинити заповнення підземних газових сховищ на тлі обстрілів енергетики та через зупинку імпортних постачань газу через Польщу.

Зазначимо, що, як раніше говорила Свириденко, Україні терміново потрібно розв'язувати питання про додатковий імпорт газу через втрати видобутку. Але, що цікаво, то це те, що уряд України засекретив обсяги та суми імпорту газу для опалювального сезону

Однак повідомлялось, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення виділити додаткові 8,4 мільярда гривень на імпорт газу протягом опалювального сезону 2025-2026 років.

Варто зазначити, що заступник міністра енергетики України Микола Колесник ще 20 жовтня повідомив, що Україна "на 99,5%" виконала план закачування газу в підземні сховища перед опалювальним сезоном, але продовжить імпорт через падіння видобутку.