"Це повна брехня": Зеленський спростував нібито оточення ЗСУ у Куп'янську та Покровську

Неділя 26 жовтня 2025 21:10
"Це повна брехня": Зеленський спростував нібито оточення ЗСУ у Куп'янську та Покровську
Автор: Едуард Ткач

Російські заяви про нібито оточення українських військ в районі Куп'янська та Покровська є повною брехнею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського в телефонній розмові з ведучою "ТСН Тиждень" Аллою Мазур.

Зокрема, сьогодні генерали РФ доповіли главі Кремля Володимиру Путіну, що їх війська нібито оточили до 5 тисяч солдатів ЗСУ у Покровську та Куп'янську. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

"Це повна брехня. І не перша", - заявив Зеленський

Він наголосив, що мета таких повідомлень полягає у тому, щоб викликати паніку. Однак на цей раз фейк орієнтований на Сполучені Штати, щоб створити враження, що Росія нібито виграє на полі бою.

Також Зеленський поінформував, що має найсвіжішу інформацію від Генштабу та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Глава держави повідомив, що цього тижня активність РФ поблизу Куп'янська та Покровська була в півтора-два рази нижчою, ніж у попередні періоди.

Окрім того, президент зазначив, що ЗСУ контролюють ситуацію і подібні повідомлення - це не більше, ніж дезінформаційні маневри Кремля.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, сьогодні станом на 16:00, фронті від початку доби було зафіксовано 71 бойове зіткнення.

У Генштабі інформували, що на Куп'янському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки РФ, а на Покровському напрямку ворог намагався здійснити 17 спроб потіснити ЗСУ.

Також Зеленський сьогодні поінформував, росіяни зосередили основу ударну групу проти Покровська. В тому числі, глава держави підтвердив інформацію про просутність російскьої ДРГ.

"Саме там, проти Покровська, росіяни зосередили основну свою ударну групу - і це значна кількість військ окупанта. Звісно, це дає складну ситуацію і в Покровську, в усіх сусідніх районах. Жорсткі бої в місті, на підступах до міста, є ДРГ в місті. Важко з логістикою", - сказав президент у вечірньому відеозверненні.

