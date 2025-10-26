ЗСУ звільнили дев’ять населених пунктів у районі Очеретиного та стримують РФ під Покровськом

Ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації та на Очеретинському відрізку Покровського напрямку залишається складною. Противник переважає в кількості та нарощує наступальні зусилля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, підрозділи Збройних Сил та інших складових Сил оборони України у визначених смугах продовжують вести оборонні, а також пошуково-ударні та штурмові дії, завдаючи ворогу значних втрат.

Звільнені території

За останні десять діб українські війська на Очеретинському відрізку відновили контроль над двома населеними пунктами - Кучерів Яр та Сухецьке. Із 21 серпня 2025 року на цій ділянці стабілізовано ситуацію, відновлено контроль над дев’ятьма населеними пунктами, ще дев’ять зачищено від диверсійних груп противника. Лише за останні десять днів тут знищено 1756 військовослужбовців та 75 одиниць техніки ворога.

За трохи більше ніж два місяці загальні втрати противника на Очеретинському (Добропільському) напрямку становлять понад 15 700 військовослужбовців та 1364 одиниці озброєння і військової техніки, зокрема 36 танків, 121 бойову броньовану машину, 162 артилерійські системи, 5 РСЗВ, 447 одиниць автотехніки, 592 мотоцикли та квадроцикли, а також одну одиницю спеціальної техніки. Знищено 4689 різних БпЛА. Триває поповнення "обмінного фонду" російськими полоненими.

Станом на 26 жовтня 2025 року українські воїни звільнили 185,6 кілометра квадартаних та зачистили 243,8 км² території Покровського району Донецької області.

Покровськ

На підступах до міста Покровськ та в його межах українські підрозділи щоденно здійснюють комплексні заходи зі стабілізації обстановки. Противник, використовуючи міжпозиційний простір і просочування малих піхотних груп, накопичив у місті близько 200 військовослужбовців.

У самому Покровську тривають стрілецькі бої, активно працюють підрозділи БпЛА. Спроби ворога просунутися вглиб та закріпитися в міській забудові припиняються контрдиверсійними заходами.

Українські захисники продовжують виявляти, знищувати або брати в полон російських окупантів, які намагаються інфільтруватися через бойові порядки. Бойові зіткнення залишаються динамічними та інтенсивними.

Останнім часом російські війська нарощують використання бронетехніки у штурмових діях. З 20 по 25 жовтня по всій лінії фронту зафіксовано 41 штурм із залученням техніки, частина з них - на Покровському напрямку. 25 жовтня в районі Покровська знищено одну ББМ і два мотоцикли, а на напрямку Балагана – ще одну ББМ. Усі транспортні засоби, застосовані ворогом у цих штурмах, були знешкоджені.

Генштаб зазначає, що українські воїни продовжують тримати оборону та руйнувати плани противника. Для Сил оборони актуальними залишаються нарощування стійкості оборони, узгодженість дій, ефективне вогневе ураження та протидія ворожим БпЛА й артилерії.