КиевПрайд 2019: как проходит Марш равенства в Киеве

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Впервые масштабный Марш равенства состоялся в Киеве в 2016 году

23 июня с 09:00 в Киеве стартует Марш Равенства. Мероприятие в поддержку ЛГБТ-сообщества проводится в столице уже несколько лет. Однако противники движения ежегодно выступают с критикой события и предпринимают попытки сорвать его. Онлайн-трансляция и все подробности КиевПрайда 2019 - материале РБК-Украина.

Марш равенства 2019 в Киеве

Помимо самого Марша Равенства 23 июня, в течение недели все желающие могли принять участие в дискуссиях, воркшопах, посетить презентации, фотовыставки и кинопоказы, посвященные вопросу защиты прав ЛГБТ+.

Тематикой КиевПрайда 2019 стала “Свобода. Единство. Борьба”, а главным лозунгом “Наша традиция - это свобода”.

В целях безопасности все подробности о месте и времени проведения демонстрации KyivPride 2019 зарегистрированные участники получили до публичного объявления этой информации, заполнив специальную форму.

Марш Равенства на протяжении 5 лет его проведения сопровождался беспорядками и обвинениями в разрушении “традиционных ценностей” со стороны радикальных и консервативных организаций.

Так и в 2019 году на мероприятиях, приуроченных к проведению КиевПрайда, 19 июня были совершены нападения на четверых посетителей креативного пространства IZONE.

Неизвестные дежурили перед входом в ПрайдХаус, ждали, когда люди начнут расходиться и следовали за ними до станций метро. Один из пострадавших сообщил, что нападавшие повалили его на землю, били ногами и заливали перцовым газом.

Как проходил Марш Равенства в 2018 году

Марш равенства KyivPride 2018 в поддержку права ЛГБТ+ сообщества на свободу слова и самовыражения состоялась в центре столицы 17 июня и собрала более 5 тысяч участников.

Колонны представителей секс-меньшинств, и все те, кто поддерживает идею равенства и отсутствия дискриминации из-за нетрадиционной сексуальной ориентации, проследовали от здания Национальной оперы Украины до площади Льва Толстого.

В прошлом году мероприятие прошло относительно спокойно. Перед началом акции на одной из улиц ее противники устроили пикет и скандировали “Позор” . В колонне демонстрации периодически происходили стычки между активистами-противниками Марша и правоохранителями, но полиция оперативно оттесняла их за оцепление.

Всего было задержано 57 человек для установления личности и объяснений, но вскоре их отпустили. От участников КиевПрайда заявлений в полицию не поступало.