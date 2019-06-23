Марш равенства охраняют почти 2 тыс. силовиков, - Яровой

Фото: Сергей Яровой (facebook.com/mvs.gov.ua)

Столкновения во время прайда пока не происходили

Правопорядок во время проведения Марша равенства в Киеве 23 июня охраняют почти 2 тысячи силовиков. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

По словам Ярового, периметр проведения Марша охраняют около 2 тысяч полицейских и бойцов Национальной гвардии. Яровой отметил, что ситуация под контролем и стычки с противниками прайда пока не происходили.

Напомним, ранее сообщалось, что противники Киевпрайда вплотную приблизились к месту проведения Марша равенства в Киеве. Правоохранители усилили кордоны и подтянули подразделения конной полиции.

РБК-Украина писало, что к лагерю противников проведения Киевпрайда в Киеве утром начали стягивать подразделения полиции. В свою очередь, противники Марша равенства перекрыли улицу Владимирскую возле парка Шевченко.

Добавим, что в администрации Владимира Зеленского призвали не допустить столкновений во время проведения Марша равенства в центре столицы. В администрации отметили, что все украинские граждане имеют равные конституционные права и свободы, а также одинаково равны перед законом.

В воскресенье, 23 июня, в Киеве начался Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества, который проводится в столице уже несколько лет, однако противники движения ежегодно делают попытки сорвать его.