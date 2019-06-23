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У Зеленского призвали не допустить столкновений на Марше равенства

Новости » Политика    23.06.2019 - 08:44
У Зеленского призвали не допустить столкновений на Марше равенства
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский подчеркнул, что все граждане имеют равные конституционные права и свободы

В Администрации президента Украины Владимира Зеленского призвали правоохранителей не допустить столкновений во время Марша равенства в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Администрации президента в Facebook.

В администрации Зеленского отметили, что все украинские граждане имеют равные конституционные права и свободы. Также в АП добавили, что все украинцы равны перед законом.

"Конституцией Украины определено, что граждане имеют равные конституционные права и свободы и являются равными перед законом, а следовательно не может быть привилегий или ограничений по разным признакам, таким как цвет кожи, пол, национальность, язык и тому подобное", - говорится в заявлении.

Кроме того, в администрации призвали полицию обеспечить безопасность и не допустить столкновений между сторонниками и противниками Марша равенства, который проходит сегодня в центре столицы.

"Национальная полиция Украины должна гарантировать безопасность всех украинцев в дни Марша равенства и принять меры для недопущения столкновений между сторонниками и противниками марша", - подчеркнули в администрации.

У Зеленского призвали не допустить столкновений на Марше равенства

 

Напомним, ранее сообщалось, что к лагерю противников проведения Марша равенства в Киеве начали стягивать подразделения полиции. В свою очередь, противники Марша равенства перекрыли улицу Владимирскую возле парка Шевченко.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийКиевМарш равенства
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