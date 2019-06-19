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Организаторы "Киевпрайда" сообщили о нападениях на посетителей мероприятий

Новости » Происшествия    19.06.2019 - 23:07
Организаторы "Киевпрайда" сообщили о нападениях на посетителей мероприятий
Фото: Марш Равенства (фото: kyivpride.org)

Один из пострадавших утверждает, что во время нападения неизвестные били его ногами и заливали перцовым газом

В Киеве на мероприятиях, приуроченных к проведению Марша равенства в Киеве неизвестные совершили несколько нападений на посетителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Facebook организаторов "Киевпрайда".

Организаторы призвали людей, которые присутствовали или еще планируют посетить мероприятия, быть бдительными и осторожными.

"Нам стало известно о нескольких нападениях на посетителей и посетительниц мероприятий в рамках Киевпрайда. По возможности, вызывайте такси и езжайте до безопасного места. Если вы едете на метро, пересаживайтесь на самых людных станциях. Не ходите одни. Мы очень просим не гулять по Подолу. Берегите себя!" - говорится в сообщении.

В то же время "Громадське", со ссылкой на одного из пострадавших, сообщает, что во время нападения неизвестные били ногами и заливали перцовым газом.

"Меня повалили на землю, били ногами по голове, по ногам, моих знакомых залили газом", - заявил пострадавший.

По словам одной из организаторов мероприятия, "перед входом видели людей, которые там дежурили и ждали пока люди будут расходиться".

Она добавила, что это были по меньшей мере четверо парней спортивного телосложения.

Напомним, в Киеве с 16 по 23 июня 2019 года проходит масштабное ЛГБТ-событие. Кроме непосредственно Марша равенства - 2019, который прошел в воскресенье, проходят дискуссии, кинопоказы, вечеринки, воркшопы и др.

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