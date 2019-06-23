К лагерю противников Марша равенства стягивают полицию

Фото: полиция возле лагеря противников КиевПрайда (РБК-Украина)

Противники Марша равенства перекрыли улицу Владимирскую

В Киеве к месту дислокации противников проведения в столице Марша равенства утром около 6:20 в воскресенье, 23 июня начали стягивать подразделения полиции. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

В свою очередь, противники Марша равенства перекрыли улицу Владимирскую возле парка Шевченко.

Около сотни людей сидят на пластиковых стульях посреди проезжей части по маршруту проведения Марша равенства в поддержку прав ЛГБТ.

Фото: противники Марша Равенства перекрыли улицу Владимирскую

На периметре находится больше тысячи силовиков, подходы к парку Шевченко перекрыты кордонами полиции и металлической сеткой.

Фото: полицию стягивают к лагерю противников Марша равенства

Отметим, 23 июня с 09:00 в Киеве стартует Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества, который проводится в столице уже несколько лет, однако противники движения ежегодно предпринимают попытки сорвать его.

В этом году в марше ЛГБТ-сообщества, который 23 июня завершит KyivPride-2019, начавшийся в столице Украины 14 июня, впервые примут участие военные нетрадиционной сексуальной ориентации.

Напомним, 19 июня организаторы "КиевПрайда-2019" сообщили о нападениях в Киеве на мероприятиях, приуроченных к проведению Марша равенства неизвестных на посетителей.