Противники прайда подошли к месту начала Марша, полиция усилила кордоны

Фото: Марш равенства в Киеве (РБК-Украина)

Полиция усилила заграждения

Противники проведения Марша равенства в Киеве подошли вплотную к кордону правоохранителей. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места события.

Так, протестующие перешли от Красного корпуса КНУ им. Тараса Шевченко вплотную к кордону силовиков, где должен начаться Марш. Националисты выкрикивают "Слава Украине! Героям слава! Слава нации! Смерть врагам!".

Правоохранители усилили заграждения и подтянули конную полицию. Ситуацию контролирует лично глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Напомним, ранее в Администрации президента Владимира Зеленского призвали полицию не допустить столкновений во время проведения Марша равенства В Киеве. В администрации отметили, что все украинские граждане имеют равные конституционные права и свободы, а также одинаково равны перед законом.

РБК-Украина писало, что к лагерю противников проведения Марша равенства в Киеве начали стягивать подразделения полиции. В свою очередь, противники Марша равенства перекрыли улицу Владимирскую возле парка Шевченко.

23 июня с 09:00 в Киеве стартовал Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества, который проводится в столице уже несколько лет, однако противники движения ежегодно предпринимают попытки сорвать его.