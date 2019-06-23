Полиция задержала 9 человек за подготовку провокаций на Марше равенства

Фото: Марш равенства в Киеве (РБК-Украина)

Задержанным грозит до 7 лет заключения

Правоохранители задержали 9 человек, которые готовили провокации во время проведения Марша равенства в Киеве сегодня, 23 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как сообщается, полиция задержала группу правонарушителей и изъяла у них "орудия для подготовки провокаций".

Отмечается, что возраст задержанных - от 18 до 48 лет. Полиция начала расследование по ч. 1 ст. 14 и ч. 4 ст. 296, то есть подготовка к хулиганству. Задержанным грозит от 3 до 7 лет заключение.

Отметим, ранее появилась информация о том, что полиция задержала несколько человек, которые пытались доставить на место проведения Киевпрайда экскременты, расфасованные в презервативах.

Марш рівності у Києві Опубліковано РБК-Украина Неділя, 23 червня 2019 р.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что противники "КиевПрайда" подошли вплотную к месту проведения Марша равенства в Киеве. Правоохранители усилили кордоны и подтянули отряды конной полиции.

РБК-Украина писало, что по словам заместителя главы МВД Сергея Ярового, за правопорядком во время проведения Марша равенства в Киеве следят почти 2 тысячи полицейских и бойцов Нацгвардии.

Кроме того, утром в лагерь противников проведения "КиевПрайда" в Киеве начали стягивать подразделения полиции. Противники Марша равенства, в ответ на действия полиции, перекрыли улицу Владимирскую возле парка Шевченко.