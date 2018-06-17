Марш равенства 2018: онлайн-трансляция

Во время Марша равенства правопорядок будут обеспечивать 5 тыс. правоохранителей

Марш равенства 2018 пройдет в Киеве сегодня, 17 июня. Участники соберуться в 09:00 возле Национальной оперы Украины. Онлайн-трансляция КиевПрайда 2018, все новости и подробности, фото и видео - в материале РБК-Украина.

Марш равенства - это акция в поддержку ЛГБТ-сообщества. Это событие завершает КиевПрайд 2018, который начался 8 июня.

Фото: программа мероприятий КиевПрайд 2018 (kyivpride.org)

Кроме представителей секс-меньшинств, в марше также принимают участие те, кто поддерживают право на равенство и отсутствие дискриминации из-за нетрадиционной сексуальной ориентации.

Так, в прошлом году на акцию пришли посол Канады Роман Ващук и посол Великобритании Джудит Гоуф, европейские депутаты Ребекка Хармс, Ана Гомеш и София Велд, замминистра экономики Максим Нефьодов, нардеп Светлана Залищук.

Всего в 2017 году на Марш равенства пришли около 2 тыс. человек. Все прошло достаточно спокойно, за исключением двух небольших стычек. Но в результате никто не пострадал.