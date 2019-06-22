В центре Киева сегодня ограничат движение из-за "Киевпрайда"

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ограничение движения продлится до 23 июня

Сегодня, 22 июня, в Киеве ограничат движение по центральным улицам города из-за проведения марша "Киевпрайда". Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Патрульной полиции Киева в Facebook.

Так, в период с 18:00 субботы, 22 июня, в 18:00 24 июня в столице будет ограничено движение по улице Крещатик, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Владимирская, ул. Льва Толстого, ул. Тарасовская, ул. Антоновича, ул. Большая Васильковская и по бульвару Тараса Шевченко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве с 22 июня закроют движение скоростного трамвая на Борщаговку. Движение по путепроводу ограничат на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса с железной дорогой в направлении центра города.

Как писало РБК-Украина, в Киеве со среды, 12 июня, частично ограничили движение транспорта на путепроводе на улицу Михаила Бойчука, а также на улице Теодора Драйзера.

Кроме того, с 11 июня в столице из-за повышения температуры воздуха ввели временное ограничение движения для грузовиков.

Также в Украине ввели сезонные ограничения на движение большегрузного транспорта. Однако, ограничения не распространяются на транспортные средства, которые перевозят опасные, скоропортящиеся грузы, животных и птиц, а также осуществляют перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.