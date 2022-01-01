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Кассовые аппараты для ФОПов, повышение тарифов на воду и газ: что изменится в Украине с 1 января

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Украина, Суббота 01 января 2022 09:00
Кассовые аппараты для ФОПов, повышение тарифов на воду и газ: что изменится в Украине с 1 января Фото: в Украине повысят тарифы и социальные выплаты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Березина

С 1 января в Украине вырастут стипендии и пенсии чернобыльцам. Кассовые аппараты для ФОПов станут обязательными. Для владельцев земли и недвижимости в новом году введут новые налоги.Также потребителей ждет очередное повышение тарифов на воду и газ.

О наиболее значимых изменениях января 2022 - на РБК-Украина.

Нововведения для для ФОПов

1 января 2022 истекает период отсрочки обязательного введения регистраторов расчетных операций (РРО) для предпринимателей.

Таким образом, ФОПы-плательщики единого налога 2-4 групп должны использовать в своей работе кассовые аппараты. Это касается бизнеса по продаже товаров, услуг, заведений сферы общепита, где проводятся расчетные операции.

При этом есть исключения:

Кабмин освободил от использования РРО предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в сельской местности.

РРО не нужны, если расчетные операции проводятся только с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств (Приват24, Ощад24, City24, LiqPay, EasyPay, Fondy, PayPong, WayForPay и т.п.).

В остальных случаях ФОП имеет право выбрать классический аппаратный РРО или программный (ПРРО) - компьютер, планшет, смартфон со специальным программным обеспечением.

За нарушение использования кассового аппарата предусмотрен штраф в размере 100% стоимости товаров, непроведенных через РРО, а за последующие -150% стоимости.

Пенсии

В новом году планируется несколько этапов перерасчета пенсионных выплат для населения. Первый из них касается лиц, пострадавших во время ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Пенсии "чернобыльцев", которые имеют инвалидность с 1 января вырастут до:

  • 1 группа инвалидности - 16 080 грн;
  • 2 группа инвалидности - 12 987 грн;
  • 3 группа инвалидности - 8 917 грн.

Родственникам погибших военнослужащих во время АТО/ООС Кабмин установил минимальный размер пенсии - 7800 грн. Такие денежные выплаты с 1 января предусмотрены для каждого из нетрудоспособных родителей, для жены (мужа) погибшего защитника.

Также в новом году будут увеличены пенсии для женщин 1962 года рождения. ПФУ вводит повышающий коэффициент 9% при начислении выплат по достижении женщинами нового пенсионного возраста.

Стипендии

С 1 января получателей стипендий станет больше, а размер выплат вырастет:

  • для студентов профессионально-технических учебных заведений - с 490 до 1250 грн;
  • для будущих младших специалистов, младших бакалавров, бакалавров в заведениях предвысшего образования - с 980 до 1510 грн (повышенная - 1930 грн);
  • для судентов высших учебных заведений - с 1300 до 2000 грн (повышенная - 2550 грн).

Кабмин изменил лимит получателей стипендий - с нового года он вырастет на 10%. Показатель устанавливается в диапазоне 40-45% от фактического количества студентов дневной формы, обучающихся по государственным заказам (ранее - 35-40%).

Зарплаты учителей и врачей

Должностные оклады педагогов с нового года вырастут. На 10% повысят зарплаты работникам учреждений спецобразования, гимназий, лицеев, интернатов, профтехучилищ. На 20% больше будут получать педагогические работники в дошкольных заведениях. 25% к окладу добавят работникам спецучреждений общего среднего образования, 30% - работникам домов ребенка, детских домов.

Стоит отметить, что в перечне правительства о повышении окладов отсутствуют работники заведений общего среднего образования. При этом для них предусмотрены надбавки за классное руководство в размере 20-25% и доплаты за проверку ученических работ.

Также с января 2022 Кабмин планирует начислять надбавки медицинским работникам. С учетом которых зарплата не может быть ниже 13,5 тысяч гривен - у среднего медперсонала.

Врачи и профессионалы с высшим немедицинским образованием, которые работают в здравоохранении, будут получать не менее 20 тысяч гривен.

С 1 января повысятся налоги

С наступлением нового года вступят в силу изменения в Налоговый кодекс Украины. Они коснутся производителей сельхозпродукции, владельцев и арендаторов земли.

Также изменятся налоговые ставки на операции с недвижимостью, экологический налог и ставки акцизного налога на алкоголь и сигареты.

На земельные участки вводится минимальное налоговое обязательство (МНО). Оно рассчитывается исходя из нормативной денежной оценки земли. При стандартной оценке 28 тысяч гривен за гектар, МНО составит 1,4 тысячи гривен за гектар в год.

Оплачивать МНО не нужно для участков членов дачных и садоводческих кооперативов, сельхозугодий граждан в пределах населенных пунктов, земель на оккупированной территории или линии разграничения на период проведения ООС.

При продаже второго за год объекта недвижимости устанавливается налог 5%. Доход от продажи третьего объекта и последующих будет облагаться налогом 18%.

При реализации сельхозпродукции на сумму свыше размера 12 минимальных зарплат ставка налога составит 18%.

Исключаются из плательщиков единого налога 4 группы предприниматели, которые занимаются разведением домашней птицы (кроме кур).

Устанавливается ограничение в праве выезда руководителя юридического лица - должника за границу.

Цена на газ

С 1 января вырастут тарифы операторов ГТС на распределение газа для бытовых потребителей. Облгазы обнародовали стоимость в пределах от 0,38 - 2,57 грн с НДС за распределение 1 кубометра голубого топлива. В среднем повышение тарифов по Украине составит от 4% до 16%.

Наибольшую цену придется платить потребителям "Черновцыгаз"(2,57 грн/куб.м). Самый низкий тариф - у "Киевгаза" (0,38 грн/куб.м).

Цены на поставку газа по годовому тарифу в январе увеличиваться не будут. Базовый тариф для потребителей действует до конца отопительного сезона, однако поставщик может снижать стоимость.

В январе 2022 стоимость газа по годовому тарифу будет колебаться в пределах 7,8 - 13,5 грн за кубометр. Большинство компаний установили годовые цены до 9 грн.

Поставщики, которые предлагают тарифный план на месяц, опубликовали цены на голубое топливо от 7,99 грн/куб.м ("Галнафтогаз") до 57,5 грн/куб.м ("ТАС Энергия страны").

Стоит отметить, что НКРЭКУ приняла решение об автоматическом переводе клиентов поставщика "последней надежды" на базовый тариф ГК "Нафтогаз Украины" - 7,96 грн/куб.м с декабря 2021.

Тарифы на воду

С нового года потребители будут платить за водоснабжение и водоотвод больше. НКРЭКУ одобрила повышение тарифов на воду в среднем на 5 гривен. Были пересмотрены цены для 45 украинских водоканалов.

Так, стоимость услуг "Киевводоканала" с 1 января подорожает на 20% и составит 30,38 гривен за 1 кубометр с НДС, из них:

  • централизованное водоснабжение - 16,164 грн/куб.м;
  • централизованный водоотвод - 14,22 грн/ куб.м.

Самые высокие тарифы установлены для бытовых клиентов КП "Облводоканал" из Запорожья - 54,63 гривен (без НДС), "Уманьводоканал" - 47,92 гривен, КП" Бердянскводоканал " - 47,56 гривен.

Тарифы "Новой почты"

Компания "Новая почта" с 1 января 2022 года изменит тарифы на свои услуги. Стоимость доставки посылок будет рассчитываться в зависимости от пунктов назначения по трем новым зонам (в пределах города, между городами, из/в село или поселок городского типа).

Так, стоимость посылок популярных габаритов при доставке по городу снизится. Посылки до 2 кг будут стоить 40 грн вместо 45 грн. За отправку посылки весом до 30 кг нужно будет заплатить 80 грн вместо 100 грн. Причем в эту цену включена комиссия за объявленную стоимость до 1000 грн.

Обязательная вакцинация

В новом году расширится перечень профессий, представители которых должны обязательно пройти полный курс вакцинации от коронавируса.

С 17 января 2022 без "зеленого" сертификата не допустят к исполнению обязанностей работников органов местного самоуправления, работников государственных и коммунальных заведений здравоохранения, работников коммунальных предприятий.

Полный курс вакцинации также обязателен для работников государственных органов власти, социальной сферы, реабилитационных центров, стратегических предприятий ("Укрпочты", "Укрзализныци" и др.).

Формирование национального сопротивления

1 января вступает в силу закон об основах национального сопротивления Украины. Он подразумевает создание Сил территориальной обороны составе ВСУ, добровольческих отрядов, проведение военной подготовки населения.

Силы территориальной обороны будут комплектоваться служащими срочной службы и контрактниками. В случае военной угрозы и введения особого положения дополнительно могут привлекаться резервисты. Военные части Сил теробороны будут размещаться в больших городах, областных центрах и определенных зонах.

Начальная подготовка населения к национальному сопротивлению предусматривает проведение специальных занятий в школах и других учреждениях среднего образования. Для граждан от 18 лет будут организовываться учебные сборы, курсы - базовая подготовка.

Ранее сообщалось, что с 1 января вступает в силу закон о спецусловиях налогообложения резидентов "Дия Сити", который направлен на стимулирование деятельности IT-компаний.

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