Зарплаты учителей вырастут с 1 января: Кабмин определил размер повышения и доплат

Кабинет министров установил размер повышений должностных окладов работникам в государственных и коммунальных учреждениях и учреждениях образования с 1 января 2022 года. Также определен размер доплат за отдельные виды педагогической деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение правительства от 28 декабря 2021 года № 1391 .

Согласно постановлению, должностной оклад повышается на 10%:

педагогическим работникам, деятельность которых непосредственно связана с образовательным процессом, в учреждениях специализированного образования;

педагогическим работникам в гимназиях, лицеях, коллегиумах, гимназиях-интернатах, лицеях-интернатах, коллегиумах-интернатах;

педагогическим работникам в высших профессионально-технических училищах;

педагогическим работникам в учреждениях образования интернатного типа.

На 20% повышаются оклады педагогическим работникам, в учреждениях дошкольного образования компенсирующего типа, на 25% в специальных учреждениях общего среднего образования (специальных школах, учебно-реабилитационных центрах), на 30% - в специализированных домах ребенка, детских домах.

Вместе с тем, в перечне педагогов, которым повышается оклад, отсутствуют учителя учреждений общего среднего образования, которых большинство в Украине.

Кроме того, установлена доплата за классное руководство:

учителям в 1-4 и подготовительных классах в учреждениях общего среднего образования - 20% от оклада,

учителям в 5-11 (12) классах в учреждениях общего среднего образования - 25%,

преподавателям в учреждениях профессиональной ( профессионально-технической) - 20%.

Постановлением также определен размер доплаты за проверку учебных работ.

Вместе с тем, постановлением правительства останавливается на год действие постановления правительства Владимира Гройсмана от 10 июля 2019 года № 822, по которому с 1 января 2022 года минимальный уровень должностного оклада педагогов должен быть не менее 3,5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (с 1 января прожиточный минимум - 2481 гривна).